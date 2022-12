Úzkosť môžete poraziť aj touto aktivitou. Postačí vám pritom len pár minút denne

Život s úzkosťou je poriadne náročný a človek sa veľakrát nevyhne ani medikamentóznej liečbe či terapii. Bez ohľadu na to, v akom štádiu sa vaša úzkosť nachádza ale existuje jedna aktivita, ktorá ju dokáže výrazne eliminovať.

Štúdiu, ktorá dospela k tomuto zisteniu, publikoval portál Spring. Vedcom sa v nej podarilo zistiť, že chronickú úzkosť dokáže redukovať cvičenie – a to vrátane akejkoľvek ľahkej fyzickej aktivity. Vedcom sa podarilo dokázať, že cvičenie strojnásobuje šancu zlepšenia prejavov úzkosti.

Štúdie sa zúčastnili ľudia s miernejšími prejavmi úzkosti, ale rovnako aj ľudia s ťažkými prejavmi, ktorí týmto ochorením trpeli už roky. U všetkých sa ale potvrdilo, že už len ľahký pohyb je pre nich doslova liečivý.

Na zlepšenie ich prejavov postačovalo väčšine respondentov ľahké, 60-minútové cvičenie 3x do týždňa. Štúdia ale ukázala aj to, že takéto cvičenie je síce postačujúce, no zvýšenie jeho intenzity je len výhodou.

Hlavná autorka štúdie, Malin Henriksson, sa vyjadrila nasledovne: “Jasne sa ukázalo, že čím intenzívnejšie participanti cvičili, tým viac sa ich prejavy úzkosti zlepšovali.” Štúdie sa zúčastnilo celkom 286 ľudí, z ktorých až polovica trpela úzkosťou už viac ako 10 rokov.

Vedcom sa teda podarilo potvrdiť, že cvičenie pomáha v akejkoľvek forme. Skupina respondentov, ktorá cvičila vo vyššie spomínanej intenzite – teda 3x do týždňa po 60 minút, síce zvýšila šancu eliminácie príznakov až trojnásobne, no u skupiny, ktorá cvičila ešte intenzívnejšie, táto šanca stúpla až päťnásobne.

Za najväčšiu nevýhodu tejto techniky môžeme považovať to, že v časoch, kedy človeka úzkosť doslova skľučuje, je náročné nájsť motiváciu cvičiť. Faktom ale je aj to, že účinok sa dostaví mimoriadne rýchlo, a človek, ktorý úzkosťou trpí, si tak vytvorí na cvičení “zdravú závislosť”.