Týchto 7 viet by chcel od svojej polovičky počuť každý človek. “Ľúbim ťa” to nie je

Komunikácia hrá v každom jednom vzťahu nezastupiteľnú úlohu. Jej súčasťou by ale mala byť schopnosť vedieť partnerovi “zalichotiť” a povedať mu niečo pekné — niečo, čo si na ňom ako na človeku veľmi vážime.

Spísali sme pre vás preto 7 viet, ktoré by si vo vzťahu rád vypočul každý — ako ženy, tak i muži.

#1 “Inšpiruje ma tvoja sila.”

Žijeme v dobe, kedy sa prebije len skutočne silný človek. Veľakrát si ale myslíme, že títo ľudia nestoja o pochvalu či nehu — to ale vôbec nie je pravda. Táto veta pohladí na duši každého, kto toho musel v poslednom období zvládnuť viac, než ktokoľvek iný.

#2 “Robíš zo mňa lepšieho človeka.”

Vzťah, resp. človek, s ktorým v ňom sme, by nás mal motivovať, inšpirovať, posúvať ďalej. Malo by ísť o človeka, ktorý má pevné morálne hodnoty, pracuje na sebe a nebojí sa žiadnej výzvy. Ak to tak je, posúva vpred aj nás a určite sa poteší, ak mu to poviete.

#3 “Cítim, že ti môžem povedať čokoľvek.”

Práve partner by mal byť tou osobou, ktorej by sme sa mali zveriť úplne so všetkým — a to bez strachu, že nás odsúdi, vysmeje a podobne. Ak sa pri vašej polovičke cítite bezpečne a viete, že sa jej môžete bez obáv zdôveriť s čímkoľvek, určite to spomeňte.

#4 “Dôverujem ti.”

Nie náhodou sa hovorí, že dôvera je ako váza — ak sa raz rozbije, dá sa zlepiť a zďaleka to možno ani nebude až tak vidno. Zblízka to už ale bude len napodobenina vázy a navyše nebude plniť svoj účel, nakoľko z nej bude vytekať voda. Ak sa vaša polovička správa tak, že si vašu dôveru zaslúži a ešte nikdy ju nezradila, určite jej povedzte, ako si to vážite. Dnes je to totiž vzácnosť.

#5 “Viem, že sa na teba môžem spoľahnúť.”

Máte pri sebe človeka, ktorý vám v chorobe prinesie alebo navarí obed či aspoň čaj? Viete, že keď sa vám hoci aj o polnoci pokazí auto a zavoláte mu, príde vám na pomoc? Že nech budete mať akýkoľvek problém, podrží vás — nielen sľubmi, ale naozaj? V tom prípade ste naozaj vyhrali.

#6 “Som za teba veľmi vďačný/á.”

Problémom väčšiny vzťahov je to, že partneri sa v ňom skôr či neskôr začnú brať ako samozrejmosť. Či už ste spolu mesiac alebo päť rokov, povedzte svojej polovičke, akú veľkú vďaku cítite za to, že ju máte. Ideálne je to, samozrejme, aj dokázať.

#7 “Som hrdý/á na tvoju prácu.”

Ak máte obaja prácu, v ktorej ste úspešní a v ktorej sa vám darí, je to priam dar. Ešte väčší dar ale je, keď viete, že vaše úspechy si navzájom doprajete a nič pred sebou nezatajujete. Pochvala za nejaký úspech dokáže totiž nesmierne potešiť.