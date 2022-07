Silná žena o vzťah neprosí. Silná žena jednoducho odíde

Silná žena sa stane každým prekonaným utrpením ešte silnejšou, inteligentnejšou a lepšou, než bola predtým. Vie totiž, čoho je schopná a čo si zaslúži. Práve preto nikdy nebude naháňať ľudí, ktorí nevidia jej silu a krásu. Skvele to popísal aj portál I Heart Intelligence.

Silné ženy, ktoré poznajú svoju hodnotu, sa neboja niekomu odovzdať svoje srdce. Neboja sa prejaviť svoje city, seba, svoje potreby, obavy, vášne či emócie. Sú sebavedomé a nezávislé, preto ak niekoho milujú, nepotrebujú sa hrať hry na “nedostupnosť”. Svoje city jednoducho okamžite prejavia.

Žiaľ, nie každý to zvládne prijať. Mnohí muži silné ženy jednoducho neustoja, a tak sa vzťah končí.

Keď si ale silná žena uvedomí, že láska je preč, jednoducho odíde. Bez ohľadu na to, ako veľmi ju to bolí, nikdy nikoho nebude prosiť o lásku. Vzťah jednoducho nechá odísť a pohne sa vpred – so silou bojovníka a so srdcom milujúcej bohyne.

Samú seba si totiž váži natoľko, aby vedela, kedy má definitívne odísť. Vie, že jej energia nestojí za plytkú lásku. Vie, kedy sa jej oplatí bojovať, no rovnako vie, kedy treba veci jednoducho pustiť. Nikdy totiž nebude hrať hry s mužmi bez štipky emočnej inteligencie.

Silná žena vie, čo si zaslúži, a s ničím iným sa neuspokojí. Vie, čo môže mužovi ponúknuť, a preto si drží svoje štandardy nastavené veľmi vysoko. Netúži po plytkej známosti a po mužovi, ktorý ju bude brať ako svoju “trofej”. Túži po mužovi, s ktorým bude môcť viesť zmysluplné rozhovory. Túži po skutočnom spojení.

Nečaká na princa, s ktorým bude žiť šťastne až do smrti – svoje šťastné konce si vytvára sama. Neznesie klišé frázy a neznesie manipuláciu. Jej myseľ je ostrá ako nôž a okamžite rozpozná všetky prízemné vzťahové hry, ktorým sa na míle vyhýba.

Nebojí sa nahlas povedať, čo si myslí. Prešla si už mnohými bojmi, no všetky zvíťazila, a naučili ju jedno: jediný človek, ktorého musí klásť na prvé miesto, je ona sama.

Niky sa nevzdá svojich snov a hodnôt, aj keď by kvôli tomu mala byť po zvyšok života sama. Život ju však naučil vzdávať sa jednej veci veľmi rýchlo – nefunkčných a zbytočných vzťahov. Keď si niekto nedokáže vážiť jej čistú a úprimnú lásku, odíde.

Pozbiera zo zeme kúsky svojho zlomeného srdca, a so vztýčenou hlavou a s pôvabom sebe vlastným odkráča navždy preč.