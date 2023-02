Životné pravidlo č. 1: Všetko je vždy tak, ako byť má

Život niekedy naberie úplne iný smer, ako by sme chceli. V takýchto situáciách často niečo stratíme – osobu, na ktorej nám záležalo, prácu, ktorú sme mali radi alebo priateľa, s ktorým sme vyrastali. V takýchto situáciách si kladieme otázku, čo sme urobili zle, a čo sme mohli urobiť inak, aby sme danej situácii predišli. Odpoveďou však je: nič. Všetko je totiž vždy tak, ako byť má.

Áno, pochopiť to a hlavne to prijať je veľmi náročné. Každý z nás totiž miluje pocit, že má svoj život plne vo svojich rukách. Cítime vtedy pocit istoty a bezpečia. Život je však často nepredvídateľný, a niekedy nás dostane do situácií, v ktorých by sme najradšej neboli.

Práve vtedy si myslíme, že sa nám stalo niečo zlé. Pravda je však taká, že všetko sa deje z nejakého dôvodu a všetko je vždy presne tak, ako to byť má.

Možno to znie ako najväčšie klišé, no je to skutočne tak. Faktom totiž je, že či už veríte vo vesmír, v Boha alebo v čokoľvek iné, pravdou je, že každého jedného človeka a každú jednu udalosť si do svojho života pritiahneme my sami. A každá jedna z nich má v našom živote nejaký zmysel.

Je veľmi dôležité prijať, že ak vás napríklad neprijmú na školu, ktorú ste chceli navštevovať, ak nezískate prácu, po ktorej ste túžili, alebo ak vás zavrhne osoba, ktorú ste milovali – nie je to ani odmietnutie, ani vaše zlyhanie. Je to presmerovanie. A jasný odkaz toho, že dané veci vám momentálne nie sú súdené.

Možno na to ešte nie ste pripravení, možno vás čaká za rohom niečo lepšie, a možno to jednoducho nie je určené pre vás. To najlepšie, čo pre seba môžete urobiť, je dôverovať procesu a dôverovať tomu, že to, čo má byť vaše, na konci dňa vaše bude. A naopak – to, čo by vám teraz ublížilo, od vás bude odsunuté. Pre vaše najvyššie dobro.

Dôverujte preto životnému pravidlu č. 1: Všetko je vždy tak, ako byť má. Ak je vám niečo súdené, nájde si to cestu k vám. A veľakrát takú, o akej by sa vám ani len nesnívalo.