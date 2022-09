To asi každý z nás. Veľakrát si však kvôli tomu vytvárame domnienky, ktoré nie sú pravdivé, a myslíme si, že niekto nás nemá rád – aj keď to vôbec nemusí byť pravda. Chcete vedieť, ako zistiť, že niekto si vás skutočne obľúbil?

Ak áno, zamerajte sa na týchto 5 signálov, ktoré popísal portál Brightside.

#1 Odstránenie všetkých bariér

Veľmi jasným dôkazom je to, ak napríklad sedíte oproti sebe pri stole a dotyčná osoba postupne odstraňuje všetko, čo je medzi vami – teda napr. poháre, príbor a podobne. Funguje to však aj naopak, teda keď medzi vás niekto dané predmety práveže presúva, napr. presunie pohár z okraju stola a položí ho priamo medzi vás, je to znamenie, že sa s vami necíti príjemne.

#2 Vystretý chrbát

Toto sa týka len mužov. Je totiž dokázané, že ak hovoria so ženou, ktorá sa im páči, podvedome vystierajú svoj chrbát, aby vyzerali trochu vyššie. Tento znak však môže byť klamlivý, nakoľko muž pri tom môže pôsobiť tak, že sa jemne odťahuje.

#3 Podivné komplimenty

Povedal vám už niekedy niekto nejaký naozaj bizarný kompliment? Prekvapivo to prezrádza to, že daná osoba vás má naozaj rada, ba čo viac – vníma vás ako niekoho dokonalého, kto denne počúva toľko komplimentov, že žiadne ďalšie už prijímať nepotrebuje. V snahe vymyslieť niečo originálne potom môže povedať nejaký úplný nonsens.

#4 Všímajte si polohu rúk

Ak muž hovorí so ženou, ktorá sa mu páči, veľmi často má ruky vbok. Muž tak podvedome demonštruje svoju zraniteľnosť a odokrýva jedno z najcitlivejších miest na ľudskom tele – oblasť žalúdka, v ktorej je akékoľvek zranenie veľmi nebezpečné. Takáto póza môže na prvý pohľad vyzerať arogantne, no ako vidíte, opak je pravdou.

#5 Frekvencia žmurkania

Ak s niekým hovoríte, všímajte si, ako často žmurká. Ak je to pričasto, pravdepodobne k vám neprechováva žiadne sympatie – podvedomé časté žmurkanie totiž vytvára akúsi bariéru pred okolitým svetom. Naopak, čím menej dotyčná osoba žmurká, tým je pravdepodobnejšie, že sa jej páčite.