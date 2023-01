Tu je psychologické vysvetlenie toho, prečo dnes väčšina ľudí vo vzťahoch klame

Nájsť vzťah, v ktorom je ešte prítomná 100 %-ná úprimnosť a pravdovravnosť, je v dnešnej dobe doslova raritou. Pre väčšinu ľudí je dnes klamstvo každodennou záležitosťou, čo, samozrejme, prenášajú aj do “vzťahov”.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Your Tango vysvetlil, prečo je to tak.

Klamstvo je obranným mechanizmom

Odpoveď na to, prečo sú dnes vzťahy tak veľmi neúprimné, je síce smutná, avšak v podstate veľmi jednoduchá. Ide o to, že lož nie je nič iné, ako obranný mechanizmus človeka, ktorý je pod nánosom všetkých svojich klamstiev neskutočne krehký. Lož je preňho teda prostriedkom, na základe ktorého môže veriť tvrdeniu: “Ak by som povedal pravdu, musel by som vysvetliť, prečo som danú vec urobil, a to nedokážem.”

Aj klamstvo pre dobrú vec je klamstvo

Ako sa hovorí, každá minca má dve strany. Nie každé klamstvo musí byť podlé a nie každé sa musí týkať toho, že ten druhý je jednoducho človek, ktorý sa nedokáže správať normálne ani voči sebe, nieto ešte voči iným.

Niekedy môžeme byť svedkami klamstva, kedy sa napríklad niekto vyhovorí z nejakej spoločenskej udalosti, pretože nemá dostatok peňazí na to, aby prišiel, alebo napríklad odvolá účasť na dovolenke, pretože sa duševne necíti dobre, no nechce o tom hovoriť. Stále však ide o lož. V takýchto prípadoch je na mieste zamyslieť sa nad tým, prečo sa v okruhu ľudí, s ktorými sme mali takéto plány, necítime dostatočne bezpečne na hovorenie pravdy.

Ospravedlňovanie si lži

Niektorí ľudia — tzv. patologickí klamári, pre ktorých je klamanie doslova životným štýlom — sú dokonca takými majstrami, že v niektorých prípadoch dokážu sami seba presvedčiť o tom, že ich klamstvo je vlastne pravdou. V iných prípadoch sa zas snažia seba i iných presvedčiť, že ak vám niečo nepovedali, vlastne vám neklamali.

Túto anomáliu si môžeme vysvetliť na príklade, kedy žena príde mužovi na neveru, no on jej tvrdí, že jej vlastne neklamal, pretože nikdy sa ho otvorene nespýtala, či ju podvádza.

Popieranie lží raz každého zničí

Keď sa klamárovi príde na lož, jeho najčastejším obranným mechanizmom je, pochopiteľne, popieranie. Myslí si, že tým, že oklame seba, oklame aj iných, a pravda sa tak stane menej reálnou. Jediná vec, ktorá sa ale v tejto situácii deje, je to, že daný človek len robí hlupáka sám zo seba.

Samozrejme, že pravda niekedy môže byť zraňujúca. Preto je tak veľmi dôležité žiť tak, aby sme sa každému mohli pozrieť do očí, a hovoriť mu len pravdu. Je to kľúčové nielen pre nás samých, pretože vďaka tomu nebudeme nosiť na pleciach žiadnu ťažobu, ale aj pre iných, ktorí sa na nás budú môcť spoľahnúť.

Dôležité je pritom nezabúdať na jednu vec. Akonáhle vám ktokoľvek príde čo i len na jediné, hoci aj na “neškodné” klamstvo, do konca života bude či už vedome alebo nevedome spochybňovať všetko, čo poviete. A za to to naozaj nestojí.