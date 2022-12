Tu je 5 rád, ako spraviť z roku 2023 najlepší rok vášho života

Je až zaujímavé, koľko ľudí sa zhoduje v tom, že rok 2022 bol naozaj náročný. Ak by to bolo možné, mnohí by ho dokonca radi “vymazali”. To síce možné nie je, ale čo spraviť môžete, je vziať rok 2023 plne do svojich rúk a spraviť z neho najlepší rok vášho života.

Ako na to? Skvelé tipy priniesol aj portál Productive Blogging.

#1 Nastavte si ciele

Žiť svoj život bez cieľov je ako voziť sa v aute, no nemať cieľ cesty. Niekedy to síce môže byť zábava, ale dlhodobo je to vyčerpávajúce a absolútne nikam vás to neprivedie. Aby ste mali svoj život pod kontrolou, jednoducho musíte vedieť, kam smerujete.

#2 Buďte realistickí a konkrétni

Mať veľké ciele je skvelé, no pri ich stanovení nezabúdajte na to, že ak im nebudete veriť ani vy sami, nedosiahnete ich. Tak napríklad, ak aktuálne nie ste spokojní so svojou prácou, kde zarábate minimum a poviete si, že do konca roka budete mať na účte milión eur, možné to síce je, no v hlave musíte mať absolútne podrobný plán, ako na to. Môžete toho dosiahnuť veľa, no musíte pre to aj niečo robiť.

#3 Zdokonaľte sa v organizovaní svojich dní

Aj k tomu najväčšiemu cieľu vedú drobné krôčiky. Ak si chcete takto o rok povedať, že za sebou máte najlepší rok vášho života, tých krôčikov budete musieť spraviť 365 – každý deň jeden. A k tomu vám pomôže to, ak si každé ráno (alebo každý večer predtým) dokonale naplánujete a zorganizujete svoj deň.

#4 Povedzte STOP prokrastinácii

Najväčším nepriateľom vašich snov je prokrastinácia. Zlou správou je, že ak vás brzdí pri práci, je to len vaša vina. Dobrou správou je, že keďže je to len a len vaša vina, ste jedinou osobou, ktorá s tým môže niečo spraviť. Áno, bude si to vyžadovať pevnú vôľu, ale predstavte si, čo všetko dokážete stihnúť za ten čas, ktorý jej obetujete.

#5 Nezabúdajte na relax a na veci, ktoré milujete

Množstvo ľudí zabúda na to, že tvrdá práca musí byť vyvážená oddychom, činnosťami, ktoré milujete a časom stráveným s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Pracujte na svojich snoch akoby vám išlo o život, no nezabúdajte ani na veci, ktoré nás udržiavajú nažive. Smejte sa, milujte, užívajte si, vzdelávajte sa, cestujte, cvičte, jedzte dobré jedlo, čítajte knihy, zažívajte nové veci. Pretože najväčšie tajomstvo úspechu sa ukrýva v rovnováhe.