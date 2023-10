Toto sú 4 znamenia, ktoré sa rozlúčia so starým „ja“ a začnú nový život v októbri

Koniec stagnácie a zaužívanej rutiny. V tomto jesennom mesiaci zažijete niečo, na čo ste neboli ani zďaleka zvyknutí. Odvaha a odhodlanie sú však silnejšie ako vaše staré „ja“, preto zažijete veci, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Zistíte, že život vie byť naozaj krásny, no len vtedy, ak to vy sami dovolíte.

Pre niektorých je október začiatkom pochmúrneho obdobia, pre vás bude doslova zážitkom a prekvapením, vďaka ktorým ožijete. Pre ktoré znamenia zverokruhu sa podľa Collective World začne nový život?

Váhy

Konečne sa naučíte jasne pomenovať veci, resp. pocity, ktoré vás sužujú a trápia. Zrazu sa oslobodíte z okov vášho vlastného emocionálneho nepokoja. Nebudete to v sebe dusiť, ale pozriete sa sebavedome do zrkadla a poviete ráznym hlasom: „Cítim sa osamelo“ alebo „Táto vec vo mne vyvolala rozrušenie, lebo…“ Po dlhých rokoch urobíte rozhodnutia, ktoré rešpektujú tieto pocity. Už viac neváhate a spravíte všetko, čo by vám mohlo pomôcť. Zistíte, čo je pre vás najlepšie a pôjdete si za tým, aby ste to dosiahli. Nedovoľte, aby vás niekto presvedčil, že táto cesta je príliš sebecká a zameraná na vás. Vaša osoba je tá najdôležitejšia, preto treba začať u seba.

Panna

V októbri sa stanete dospelou verziou vás, ktorú ste si roky predstavovali ako dieťa. Na jeseň sa teda predvediete v celej svojej kráse. Život má svoje vrcholy a pády a nikdy nie je len jeden vrchol, ale séria okamihov, v ktorých sa cítite najlepšie. Odložte ten konzervatívny rolák a stavte na extravagantný halloweensky kostým, alebo si doprajte inú premenu, hoci aj na chvíľu. Vonkajšie zmeny, ktoré vykonáte, odrážajú vnútornú zmenu, ktorú zažívate. Ste pokojnejší, sebavedomejší, menej sa obávate o to, či ste alebo nie ste tam, kde máte byť. Ste prítomní, stojíte na vlastných nohách, ste pripravení stretnúť sa so svetom so zvedavosťou a túžbou po živote. Plníte svoje sny jeden deň za druhým a každý si vážite. Ďakujete tiež za lekcie a radosť, ktoré prinášajú.

Škorpión

Báli ste sa novej životnej kapitoly. Je to pre vás ťažké a máte pocit, že trpíte. Ale všetky tie predstavy boli len zbytočnou úzkosťou. Nový život začína teraz, keď si uvedomíte, že to v skutočnosti nie je ani z polovice také zlé, ako ste si mysleli. Dokonca vás to začne baviť! Zistíte, že potrebujete len čas na prispôsobenie sa a vytvorenie návykov. Musíte si len dostatočne dôverovať, aby ste prekonali počiatočnú nervozitu a posúdili novú kapitolu života na základe svojich skúseností. Stáva sa, že milujete veci, o ktorých ste si pôvodne mysleli, že ich budete nenávidieť. Rovnako ako vás niekedy sklamali veci, na ktoré ste sa najviac tešili. Vykašlite sa na predpojaté predstavy a majte neutrálne očakávania!

Strelec

Ľudia si neuvedomujú, akí sú Strelci veľkými plánovačmi. Cítite sa dobre, keď máte veci pod kontrolou. Zakaždým máte pripravený plán, program či itinerár a zo všetkých síl sa ho snažíte dodržať. Tento mesiac však bude iný, očakávajte novú životnú kapitolu o malých momentoch, ktoré vás prekvapia. Budú to práve tie, ktoré sa odchyľujú od cesty, na ktorú ste sa zamerali. Berte to ako šancu brať život viac spontánnejšie a naučiť sa chopiť sa príležitosti skôr, ako sa pominie. Ak sa vám naskytne niečo, po čom ste dlhšie túžili, no nezapadá to do vášho pôvodného plánovania, jednoducho to spravte a nerozmýšľajte. Nechajte sa príjemne prekvapiť svetom!