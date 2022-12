Toto sú 3 znamenia, že nemáte depresiu – ste len obklopení hlúpymi ľuďmi

Freud mal pravdu a jeho výrok bol mimoriadne nadčasový. Na svete je obrovské množstvo ľudí (a možno medzi nich patríte aj vy), ktorí to práve majú v živote veľmi náročné a majú podozrenie, že sa u nich začína rozvíjať depresia. Skôr, ako si ju diagnostikujte, sa ale zamyslite nad jednou vecou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše aj portál Your Tango, ešte predtým sa uistite, že vaše negatívne pocity nepramenia z toho, že ste obkolesení zlými či hlúpymi ľuďmi. Zistíte to v podstate veľmi jednoducho, stačí, ak si budete všímať tieto 3 veci.

#1 Sú hlúpi, no nevedia o tom

Nie hlúpi v zmysle, že by boli neinteligentní – nikto predsa nemôže vedieť všetko. Freud hovoril o takýchto ľuďoch ako o tých, ktorí si myslia, že zjedli všetku múdrosť sveta a vlastnia patent na rozum – pričom pravdou je, samozrejme, opak. Ich hlúposť im ale bráni v tom, aby to videli, takže v samotnej podstate im to ani nemôžete mať za zlé.

#2 Sú hluční a nepríjemní

Určite sami veľmi dobre viete, že nepísaným pravidlom je, že najviac je vždy počuť tých, ktorí toho vedia najmenej. Inak to nie je ani v tomto prípade. Hlúpi ľudia, ktorí môžu byť príčinou vašich depresívnych pocitov, bývajú veľmi nepríjemní, a chýbajú im aj elementárne zásady slušného správania sa. Typické je pre nich aj ty, že svoje názory, o ktoré ich zväčša nikto neprosil, prezentujú naozaj nahlas.

#3 Sú mimoriadne sebeckí

Hlúpi ľudia nebudú nikdy hľadieť na vaše záujmy, práve naopak. Jediné, čo ich zaujíma, je ich vlastný prospech a neváhajú kvôli nemu ísť ani doslova cez mŕtvoly. Svoj “úspech” si budujú šplhaním sa po chrbtoch iných a len čo vás využijú a dostanú od vás, čo potrebujú, začnú sa k vám správať ako k cudziemu človeku.

Freud mal aj skvelú radu

Toto ale nebolo jedinýkrát, čo sa Freud vyjadroval o hlúpych ľuďoch. Je tiež autorom jednej rady, vďaka ktorej okamžite spoznáte hlúpeho človeka. Túto radu dokonca zhrnul do jedinej vety.

Podľa neho totiž existuje jediná vec, podľa ktorej okamžite zistíte, či je niekto hlúpy alebo nie. A musíme povedať, že Freud sa opät raz nemýlil. Vyjadril sa totiž nasledovne:

Prvou a neklamnou známkou hlúposti je nedostatok hanby.

Len to? Možno prekvapivo zdvihnete obočie. Ak sa však nad tým zamyslíme, v tomto tvrdení je ukrytá hlboká pravda. Hlúpy človek sa nikdy, naozaj nikdy nehanbí. Nech spraví či povie čokoľvek.

Naopak, múdry človek vie, čo je to súdnosť, zatiaľ čo hlupákovi to očividne vedieť netreba. Súhlasíte so skvelým Freudom?