Toto sú 3 príznaky toho, že ste unavení z množstva rozhodnutí, ktoré ste museli spraviť

Možno je to tým, že ste vo svojom živote museli v poslednom čase spraviť viacero rozhodnutí. Predstavte si našu myseľ ako sval. Keď veľa pracuje, prirodzene sa unaví a potrebuje istý čas ne regeneráciu. S mysľou je to rovnako. Ako zistíte, že trpíte únavou z rozhodovania?

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Learning Mind definoval tieto 3 príznaky.

#1 Paralyzujú vás aj jednoduché rozhodnutia

Cítite obrovskú nechuť a ste doslova paralyzovaní už len vtedy, keď sa máte rozhodnúť, čo si dnes oblečiete alebo čo si dáte na obed. Množstvo rozhodnutí, ktoré ste v poslednom období museli spraviť, vás nadmerne unavilo.

#2 Neustále prokrastinujete

Keďže vaša myseľ je unavená, nedokážete pracovať tempom, na aké ste boli zvyknutí. To vás ale demotivuje ešte viac a dostávate sa do akéhosi začarovaného kruhu a začínate sa báť, že z neho niet cesty von.

#3 Ste nadmerne impulzívni

Ďalším zlým znamením môže byť to, ak na sebe pozorujete nadmernú impulzivitu, ktorá vás predtým netrápila. Spôsobená môže byť jednak únavou, ale rovnako tak aj nervozitou z toho, že sa vám hromadí práca.

Ako proti tomu bojovať?

Tak, ako ste sa do tejto situácie dostali, môžete sa z nej aj dostať. Samozrejme to zrejme nepôjde zo dňa na deň, ale do nasledovných tipov sa vám rozhodne oplatí investovať čas i energiu.

Rána robia deň

Pokiaľ sa dá váš život opäť do poriadku, snažte sa vstávať čo najskôr – aj keď to bude náročné. Pokojné ráno, kedy nebudete v strese, vám dá dostato priestoru na dôkladné naplánovanie si dňa a nebudete mať hneď od rána pocit, že vám horí pod pätami.

Doprajte si priestor

Zrejme máte v posledných dňoch pocit, že sa nemôžete ani nadýchnuť. Doprajte si priestor a nejaký čas len pre seba. Aj keď teraz zrejme všetko vyzerá tak, že nič nepočká, sami dobre viete, že keď niečo o 1-2 dni odložíte, svet sa nezrúti. Vaše mentálne zdravie je dôležitejšie.

Všetko neodkladné zrušte

Spíšte si zoznam povinností a slušne zrušte všetky, ktoré pre vás nie sú bytostne nevyhnutné. Ušetrí vám to množstvo času, ktorým môžete využiť na regeneráciu.