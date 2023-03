Toto sú 2 „zákerácke“ psychologické triky, vďaka ktorým si vás ľudia okamžite obľúbia

Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že existuje viacero knižných publikácií, ktoré boli v niektorých krajinách zakázané, pretože obsahovali až priveľa psychologických návodov, ako manipulovať ľuďmi. Dve z nich publikoval na svojom TikToku aj nadšenec psychológie Gray (@graysonpsychology).

Používajte ich s mierou, no ak uznáte, že by vám v nejakej situácii mohli pomôcť, bola by škoda nevedieť o nich.

#1 Hovorte o druhých pekne

Prirodzenou vlastnosťou ľudí je, že radi „klebetia“. Faktom však je, že ak spravíte pravý opak, môžete si pomôcť nevídaným spôsobom.

Trik totiž spočíva v tom, že ak s nejakou osobou hovoríte zoči voči, a následne začnete hovoriť o nejakej tretej osobe, no v dobrom, stane sa niečo veľmi zaujímavé. Človek, s ktorým hovoríte, si všetky dobré vlastnosti, ktoré menujete, začne projektovať na vás.

Uveďme si konkrétny príklad – povedzme, že ste na pracovnom pohovore, a dostali by ste otázku, kto je vaším najväčším vzorom. Uviesť môžete kohokoľvek, no ak následne poviete, že dôvodom je to, že tento človek na vás pôsobí nesmierne motivujúco, vždy je skvele naladený, pracuje na dosahovaní svojich úspechov i na sebe a pod., personalista či majiteľ spoločnosti, ktorý oproti vám sedí, si podvedome začne prenášať tieto vlastnosti na vás. Podobne to môžete využiť napr. aj na rande a podobne.

#2 Ben Franklin efekt

Druhý „manipulatívny“ trik spočíva v tom, že je dokázané, že ľudia vás budú mať radšej, ak pre vás urobia nejakú „službičku“. Mala by to však byť nejaká úplná maličkosť.

Uveďme si opäť príklad a povedzme, že ste znovu na pohovore. V takomto prípade môžete napríklad požiadať o pero či o pohár vody. Využiť to môžete napr. aj na oslave, kde nikoho nepoznáte, a niekoho poprosíte, aby vám niečo podal a pod.

Je to zaujímavé, avšak človek, ktorý pre vás túto drobnú službu spraví, vás začne mať v tomto momente skutočne radšej a podvedome sa dostanete do jeho stredobodu záujmu. Nazýva sa to „efekt Bena Franklina“.