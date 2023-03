Od tejto osoby si držte odstup. Toto je 7 znamení, že niekto v sebe nosí množstvo negatívnej energie

Je úplne prirodzené, že každý z nás má dobré a zlé dni, pričom počas tých negatívnych pociťujeme smútok, apatiu či demotiváciu. Potom ale existujú ľudia, ktorí sa síce tvária, že sú pozitívni 24/7, v skutočnosti sú ale energetickými upírmi, z ktorých negatívna energia doslova sála.

Ako takéhoto človeka spoznať, popísal portál Learning Mind.

#1 Ich prítomnosť je skľučujúca

Veľakrát to ani nebudete vedieť vysvetliť, no jednoducho budete cítiť, že akonáhle sa ocitnete v ich prítomnosti, cítite sa nekomfortne a nervózne. Títo ľudia jednoducho majú “zlú energiu”, a to nikdy neoklamú ani nezamaskujú.

#2 Na všetko sa sťažujú, no nič nerobia

Je úplne prirodzené na niečo sa posťažovať či povedať, že s niečím nie sme spokojní. Je to dokonca priam žiadúce, inak by sme sa predsa nikam neposunuli. Práve o tom to ale je — identifikovať veci, ktoré nám už neslúžia, a následne ich zmeniť. Títo ľudia sa ale budú neustále len sťažovať, no pre akúkoľvek zmenu nespravia vôbec nič.

#3 Nikdy nie sú pokojní

Ľudia s množstvom negatívnej energie sú neustále v napätí. Aj keď sa tvária, že majú dobrú náladu, vidíte na nich, že stačí jediné nesprávne slovo, a okamžite vybuchnú ako sopka. Nosia v sebe obrovské množstvo negatívnych emócií, čo spôsobuje ich pretrvávajúcu tenziu.

#4 So všetkým už len z princípu nesúhlasia

Títo ľudia sú doslova “zabijaci snov”. Akonáhle im poviete o nejakom svojom nápade či pláne, povedia vám asi 15 jeho vylepšení, len aby vám dali najavo, že oni vedia všetko najlepšie, a vy ste vlastne “nič”. Postupne sa preto pristihnete pri tom, že im už radšej nehovoríte nič.

#5 Chýba im entuziazmus

Takíto ľudia sa ľahko pre niečo nadchnú, ale v samotnej podstate vôbec nič nedokončia. Chýba im totiž entuziazmus, nadšenie a chuť do života. Ich pohľad je “prázdny”, a aj keď sa im zahľadíte hlboko do očí, nenájdete v nich väčšinou vôbec nič.

#6 Uviazli vo svojom vlastnom živote

Keď sa na život týchto ľudí pozriete bližšie, uvidíte, že vo väčšine prípadov je úplne hrozný. Oni sami si naň ale tak zvykli, že z neho nie sú ochotní vyjsť. Je to ich zaužívaná rutina, ktorá ich síce ničí a doslova pomaly zabíja, no napriek tomu je im pohodlná. Práve toto v nich ale hromadí toľko negatívnej energie.

#7 Milujú klebety

Môžete mať istotu, že títo ľudia vedia všetko o každom — dokonca aj to, čo o sebe nevedia ani ľudia, ktorých sa to týka. Milujú klebetiť o životoch iných, len aby sa nemuseli pozrieť na ten svoj vlastný.