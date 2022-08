Toto je príčina 90 % prípadov, kedy ste mali zlomené srdce. Páčiť sa vám ale nebude

Aj keď to možno nebude príjemné, ale skúste si v rýchlosti prebehnúť všetky situácie, kedy ste mali zlomené srdce. Prečítanie nasledovných riadkov vám možno vyrazí dych, pretože si uvedomíte, čo bolo v 90 % prípadov dôvodom týchto nepríjemných skúseností. Viac o tom napísal portál Your Tango.

Každý z nás má vo svojej mysli nejakú viac či menej reálnu predstavu o tom, ako by vlastne mal taký vzťah vyzerať. Problémom je, že táto predstava je často akýmsi priemerom našich obľúbených romantických filmov a toho, čo vidíme na sociálnych sieťach.

Problémom je, že takto vzťah v realite nefungujú.

Inak povedané: za 90 % prípadov, kedy sme mali zlomené srdce, si môžeme sami, pretože zato mohli naše vlastné, nereálne nastavené očakávania.

Nie je to ale nič, čo by ste si mali vyčítať. Robí to tak drvivá väčšina ľudí (predovšetkým žien), a vôbec to nemyslia v zlom. Len hľadajú lásku. Akonáhle stretnú nejakého muža. ktorý ich zaujme, ten sa stáva v ich hlave hlavnou postavou nového romantického filmu, ktorý sa im už medzičasom prehráva v hlave.

A zatiaľčo romantizovanie partnerov môže vyzerať skvele (najmä keď sa cez veľké okno pozeráte na dážď a vidíte aj padajúce lístie), práve toto je príčinou väčšiny vašich sklamaní.

Vaša fantázia bude totiž vo väčšine prípadov oveľa krajšia ako realita, a tak budete radšej žiť v nej. Budete prehliadať všetky červené vlajky a svojej polovičke budete dávať stále nové a nové šance, v nádeji, že teraz už bude “hrať podľa scenáru”, ktorý vám beží v mysli.

Žiaľ, nebude.

Nie je to o tom, že dotyčná osoba by vás nemilovala alebo by s vami nechcela byť. Ide o to, že aj keď vám dá najviac, ako vie, stále to môže byť málo. Okrem toho, nikto nedokáže čítať myšlienky. Takže nemôžete očakávať, že niekto sa bude správať presne tak, ako túžite, ak mu o svojich predstavách ani nepoviete.

Takýto typ myslenia vám ale okrem zlomeného srdca neprinesie naozaj nič iné. Postrádanie zmyslu reality a nedostatočná komunikácia vás budú navždy držať v cykle sklamaní, z ktorého nie je ľahké vyjsť.

Láska, randenie, vzťahy – všetko sú to skúsenosti. Niektoré sú vážne, iné nie, niektoré vám zlomia srdce, na iných sa zasmejete, niektoré vydržia roky, iné jednu noc.

Nerobte ale hneď na začiatku vzťahu z každého toho “pravého”. Nechajte ho jednoducho byť človekom, akým v skutočnosti je. To, či je tým pravým, sa totiž ukáže práve vtedy.