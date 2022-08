Toto je jediný spôsob, ako zistíte, či je niekto láskou vášho života

Nie každému sa podarí nájsť lásku svojho života, niekde v kútiku duše ju však hľadá úplne každý. Portál Thought Catalog sa preto zamyslel nad tým, ako spoznať, že sme ju už skutočne našli. Toto je jediný spôsob, ako to zistíte.

Pravá láska na celý život

Pravda je taká, že láskou vášho života nebude osoba, s ktorou zažijete najviac vášne. Nebude ňou možno ani vaša spriaznená duša a nebude ňou ani niekto, kto splní všetky vaše očakávania a požiadavky zo zoznamu “vysnívaný partner”. Nemusí ňou byť váš najlepší priateľ a ani niekto, s kým chodíte už roky.

Samozrejme, z kohokoľvek z týchto ľudí sa môže vykľuť láska vášho života, no vďaka týmto veciam nezistíte, či ňou niekto je. Zistíte to podľa niečoho úplne iného.

Pri láske nášho života totiž nie je až tak dôležité, akou je dotyčná osoba. Oveľa dôležitejšie je to, akým človekom sa pri nej stávame my.

Láska nášho života z nás totiž bude robiť tú najlepšiu verzia seba samého, akou len môžeme byť.

Najväčšia láska nášho života teda nebude o tom, kým daná osoba je, ale kým sme my, keď sme s ňou.

Budete spolu rásť, budete spolu smútiť, budete sa spolu radovať, no vždy budete cítiť, že nech už prežívate čokoľvek, nikdy v tom nie ste sami.

Bude to človek, pri ktorom budete môcť byť sami sebou, a ktorý vás bude bezpodmienečne milovať. Nebude to o chémii – tú môžete cítiť pri stovkách ľudí. Nebude to o priateľstve, tých môžete mať desiatky. No len jediná osoba na svete z vás dokáže “vytiahnuť” to najlepšie, čo vo vás je.

A presne tá osoba bude láskou vášho života.