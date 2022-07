Toto je dôvod, pre ktorý by ste sa mali tešiť tomu, že ste stretli toho nesprávneho muža

Či sa nám to páči alebo nie, pravdou je, že väčšina vzťahov sa skôr či neskôr skončí. Väčšina rozchodov je pritom sprevádzaná smútkom a slzami — skúste sa na to ale pozrieť inak. Prezradíme vám dôvod, pre ktorý by ste mala byť šťastná, že ste stretli toho nesprávneho, a že vám to nevyšlo.

Ako píše aj portál Your Tango, už asi každý z nás sa stretol s klišé “správny človek ale nesprávny čas”. Čo by ste ale povedali na to, keby sme zmenili uhol pohľadu a na všetko sa pozreli z perspektívy “nesprávny človek ale správny čas”?

Áno, mať zlomené srdce je nanič pocit — avšak VŽDY ide o hlboko transformačnú skúsenosť a lekciu, akú by ste za žiadnych iných okolností nezískali.

Toto ale uvidíme až vtedy, keď tá najväčšia bolesť ustúpi, a my sa zrazu môžeme na všetko pozrieť viac racionálne. Vtedy si uvedomíme, že mať zlomené srdce je vlastne tou najlepšou životnou skúškou, ktorá z nás spraví ešte silnejšieho človeka.

V období tej najhlbšej bolesti si skúste povedať, že odraziť sa dá iba od dna, a aj keď to teraz nevidíte, verte, že môžete vystreliť poriadne vysoko a dostať sa ešte vyššie, než ste boli predtým.

V období tesne po rozchode to možno budete vidieť tak, že ste nestratili len partnera, ale aj seba. Že ste museli zmeniť toľko vecí, aby ste mu vyhoveli, a aj tak to bolo málo. Že aj keď vám ublížil, niekde v kútiku duše stále dúfate, že sa vráti. Že ste kvôli nemu prišli o ľudí, ktorí pre vás boli dôležití.

Toto všetko ale vyprchá presne ako bolesť, ktorú cítite. A vy si jedného dňa uvedomíte, že váš vzťah neplnil tú najdôležitejšiu funkciu, akú mal — nerobil z vás lepšieho človeka. Práve naopak. Spravil z vás niekoho, koho dnes nespoznávate v zrkadle.

Nemusí to byť pritom vôbec chyba danej osoby a možno vám ani neublížila naschvál. Jednoducho ste len boli natoľko nekompatibilní, až ste pre seba boli toxickí.

Vždy sa ale poďakujete za nesprávneho muža, ktorý vám bol zoslaný v tom najsprávnejšom čase. Práve on z vás totiž spravil osobu, ktorá sa posunula (alebo posunie) vpred o míľový krok, a to vo všetkých rovinách.

Spravil z vás lepšiu ženu pre toho najlepšieho muža, akého kedy stretnete.