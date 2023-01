Toto je 9 psychologických otázok, vďaka ktorým sa vám podarí prečítať kohokoľvek

Nasledovné otázky sú otázkami, na ktoré neexistuje jednoznačná či správna odpoveď. Napriek tomu vám však o komkoľvek dokážu odhaliť viac, než by ste si mysleli.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na čo sa teda spýtať človeka, ktorého by ste chceli mať prečítaného?

#1 Otvoril/a by si obálku, v ktorej by sa ukrýval presný dátum tvojej smrti?

Vďaka odpovedi na túto otázku dokážete pochopiť prístup danej osoby k smrti a taktiež jej postoj k životu vo všeobecnosti.

#2 Keby si bol/a niekým iným, priatelil/a by si sa so sebou?

Táto odpoveď vám prezradí niečo o sebaúcte danej osoby a tiež o jej silných a slabých stránkach.

#3 Predstav si, že každá osoba by mala nad hlavou akýsi displej, ktorý by ukazoval úroveň toho, čo by si si zvolil/a. Čo by to bolo? Napríklad spoločenské postavenie, úroveň šťastia, výška majetku alebo ničo iné?

Vďaka tejto otázke zistíte, aké sú hodnoty a priority danej osoby.

#4 Čo robíš inak ako ostatní ľudia?

Tu zas zistíte, aké má daná osoba sebavedomie, ale aj zmysel pre humor a tiež nakoľko je jedinečná.

#5 Keby tvoj partner sám o tvojej nevere nič nezistil, priznal/a by si sa mu?

Odpoveď na túto otázku poukazuje na morálne štandardy, ktoré dotyčná osoba dodržiava a uznáva.

#6 Mal/a si už niekedy pocit, že jeden a ten istý deň prežívaš 100x za sebou?

Tu zistíte, či je daná osoba so svojím životom spokojná a či jej dáva zmysel.

#7 Predstav si, že sú 2 planéty — jednu obýva muž a druhú žena. Ako by vyzerali?

Tu zas zistíte, nakoľko je človek ovplyvnený stereotypmi.

#8 Keby si spáchal zločin len preto, aby si získal jedlo pre hladné dieťa, bol by si zlým človekom?

Vďaka tejto otázke získate opäť náhľad na morálne štandardy danej osoby, ale zistíte tiež, aký postoj má voči rodine.

#9 Keby si mohol/mohla mať akékoľvek zamestnanie, čo by to bolo?

Vďaka tejto otázke zistíte, aké sú sny a túžby danej osoby a taktiež vám môže odokryť, čo jej v živote chýba.