Toto je 9 problémov, do ktorých sa dostanete, keď budete na druhých príliš dobrí

Určite ste sa už nie raz stretli s tým, že čím ste boli na druhých milší, tým viac zla sa vám vracalo. Prečo je to ale tak? Ľudia s nami jednoducho nemajú vždy tie najlepšie úmysly a našu dobrotu veľmi radi zneužijú. Potom sa stane to, že čím viac dávate, tým menej dostávate a to jediné, čím sa vám “oplatia”, je zlo.

Portál I Heart Intelligence preto opísal 9 problémov, do ktorých sa dostanete, keď budete na druhých príliš milí.

#1 Budú vašu dobrotu zneužívať. Keď ľudia uvidia, ako veľa im dokážete nezištne dať, len málokto to dokáže nezneužiť a doslova s vami “nevytrieť podlahu”.

#2 Ľudia od vás budú chcieť, aby ste ich poslúchali na slovo. To, že im splníte každé jedno ich želanie, totiž už budú považovať a úplnú samozrejmosť.

#3 Budete priťahovať nesprávnych ľudí – resp. ľudí, ktorí nebudú úprimní a nemajú dobré úmysly. Pôjde im totiž len o to, aby z vás vyžmýkali všetko, čo sa dá, nakoľko nedokážete povedať nie.

#4 Prestanete sa starať sami o seba. Starostlivosť o druhých vás pohltí natoľko, že stratíte sami seba a zabudnete na to, kým vlastne ste a čo si zaslúžite.

#5 Ľudia vás prestanú rešpektovať. Vycítia totiž, kedy si niekto neváži sám seba, a tak k nemu potom aj pristupujú. Keď nerešpektujete samých seba, druhí vás rešpektovať nebudú nikdy.

#6 Prestanete sa k sebe správať pekne. Aby ste každému splnili, čo mu vidíte na očiach, budete zanedbávať samých seba – a to sa prejaví ako na vašom fyzickom, tak aj duševnom zdraví.

#7 Nebudete mať čas na dôležité veci. Nevedieť povedať “nie” vás oberá nielen o energiu, ale aj o váš drahocenný čas. Sami vidíte, že nestíhate pre vás dôležité veci, ale nemáte silu s tým niečo spraviť.

#8 Ste na pokraji vyhorenia. Na jednej strane nechcete začať ľudí odmietať, no na druhej strane už vidíte, že takto to ďalej jednoducho nepôjde. Vyčerpáva vás to po všetkých stránkach.

#9 Začnete sa cítiť demotivovane. Keď budete neustále len dávať, no nič nebudete dostávať, je prirodzené, že vaše srdce sa začne napĺňať hnevom a sklamaním. Hrubú čiaru za všetkým ale musíte urobiť vy.