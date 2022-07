Vo svete je ich čoraz menej. Toto je 8 vlastností, ktoré majú ženy s noblesou

Noblesa nie je vlastnosť, ktorej by sa dalo priučiť. Človek sa s ňou buď narodí, alebo ju získava rokmi prostredníctvom životných skúseností. Ľudia, ktorí ju majú, vyžarujú istú gráciu a dôstojnosť – a to úplne prirodzene a bez toho, aby sa o to nejak zámerne snažili.

Článok pokračuje pod videom ↓

Akými vlastnosťami teda disponuje žena s noblesou? Popísal ich portál I Heart Intelligence.

#1 Je taktná

Pre ženy s noblesou je slušné a zdvorilé správanie absolútnou samozrejmosťou. Takáto žena je preto veľmi taktná a aj keď musí povedať niečo, čo môže byť niekomu nepríjemné, vždy to urobí s taktom.

#2 Je inteligentná

Ženám s noblesou nechýba všeobecný prehľad a inteligencia. Takáto žena je v konverzácii veľmi príjemnou partnerkou, nakoľko na všetko dokáže reagovať a môžete sa s ňou porozprávať prakticky o všetkom.

#3 Je sebavedomá

Jej sebavedomie nie je neprimerane vysoké, takže nepôsobí drzo, ale zároveň vie, kým je a je na to hrdá. To jej dodáva potrebné sebavedomie, vďaka ktorému je neprehliadnuteľná.

#4 Má dobré srdce

Žena s noblesou sa nad nikoho nevyvyšuje. Aj keď si v živote prešla mnohými skúškami, stále má srdce zo zlata. Nenechá sa využívať, ale keď potrebuje pomoc niekto, kto si to zaslúži, neváha podať pomocnú ruku.

#5 Nenaháňa lásku

Žena s noblesou nenaháňa ľudí, ale svoje sny. V živote má pevne stanovené ciele a nenechá sa rozrušiť vzťahmi, pri ktorých je jasné, že nemajú žiadnu perspektívu. Vie totiž, že čo jej je súdené, príde v ten pravý čas.

#6 Nikdy nemešká

Vie, že neexistuje nič vzácnejšie ako čas. Váži si aj ten svoj, ale rovnako si váži aj čas všetkých ostatných. Nikdy na seba preto nenechá čakať – vie, že je to neúctivé.

#7 Neplytvá svojím časom

Svoju energiu a svoj čas smeruje iba na veci, ktoré sú dôležité a majú nejaký zmysel. Neplytvá svojím časom a každú jednu sekundu venuje buď niečomu produktívnemu alebo odpočinku, ktorý je nevyhnutný pre jej ďalší rast.

#8 Je štýlová

Takáto žena má jednoducho štýl, ktorému sa ale nedá priučiť. Štýlovo vyzerá ako v špičkovom dizajnérskom oblečení, tak hoci aj v teplákoch. Štýl totiž vyžaruje priamo z jej osobnosti.