Toto je 7 vecí, o ktoré sa šťastní a silní ľudia absolútne nezaujímajú

Vybudovať si mentálnu silu nie je nič jednoduché. Na to, aby sa vám to podarilo, je potrebné vzdať sa niektorých zlozvykov, ktoré nás oberajú nielen o čas a sebavedomie, ale predovšetkým o energiu. V prvom rade sa musíte prestať starať o týchto 7 vecí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Popísal ich portál I Heart Intelligence.

#1 Čo si myslia iní

Silných ľudí vôbec nezaujíma, aký názor na nich majú ostatní. Všetko si robia podľa seba a je im úplne jedno, čo si o tom kto myslí.

#2 Neporovnávajú sa s inými

Či už ide o dosiahnuté úspechy, majetok či výzor – nikdy sa neporovnávajú s inými. Zaujíma ich jedine to, čo majú oni sami, a nikdy a s nikým sa neporovnávajú.

#3 Nerobia veci, ktoré by “mali”

Doštudovať vysokú školu, zamestnať sa v korporáte, mať svadbu a potom dieťa. Mnohí žijú takto nalinajkovaný život a myslia si, že je to to najlepšie, čo sa im mohlo stať. Skutočne silní a šťastní ľudia sa však neboja vzoprieť očakávaniam spoločnosti a život si žijú podľa seba.

#4 Sociálne siete

Nezaujímajú sa ani o sociálne siete. Vedia totiž, že ľudia na ne radi pridávajú len tie dobré veci, a aj to veľakrát niekoľkonásobne nafúknuté, prikrášlené či prehnané. Sociálne siete jednoducho nie sú zrkadlom reality, ale želanej reality. A to títo ľudia veľmi dobre vedia.

#5 Ex-partneri

Čo bolo, to bolo, a je to minulosť. Tí najsilnejší a najšťastnejší ľudia vedia, že šťastní môžeme byť iba v prítomnosti. Všetky svoje predchádzajúce vzťahy majú vysporiadané a žijú len pre prítomný moment, do ktorého už ich ex-partneri nepatria.

#6 Falošní priatelia

Zrejme každý niekedy v živote natrafí na “priateľa”, ktorí ho zradí. Títo ľudia však vedia, že to nie je ich chyba, ale problém dotyčného človeka. Samozrejme aj ich to zamrzí, no neberú to osobne, a takýchto ľudí jednoducho odstrihnú zo svojho života.

#7 Neúspechy

Vedia totiž, že každá cesta k úspechu je dláždená práve neúspechmi. Nič predsa nepokazí len ten, kto nič nerobí, a to sa ich určite netýka. Neúspechu sa preto ani neboja, ani sa mu nevyhýbajú. Vedia, že je len súčasťou procesu.