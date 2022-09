Toto je 7 vecí, ktoré robí väčšina ľudí, no v skutočnosti nestoja za nič

Keď by sme si spravili podrobnú analýzu našich dní, uvideli by sme, aké enormné množstvo času venujeme veciam, ktoré vlastne vôbec nie sú dôležité. Problémom je, že nás potom oberajú o čas na dôležité veci ako chvíle strávené s blízkymi, cvičenie, vzdelávanie sa a iné. Z tohto začarovaného kruhu nie je ťažké vyskočiť — jednoducho ich stačí prestať robiť. Na to ich však najprv musíte identifikovať.

Popísal ich portál Medium.

#1 Toxická pozitivita

Na to, aby ste boli v živote šťastní, musíte byť optimistom, nezabudnite však zostávať realistom. Neustále presviedčanie sa o tom, aké je všetko jednoduché, skvelé a skončí sa to dobre, vás môže doslova priviesť do hrobu.

#2 Zostávate v nefungujúcom vzťahu

Nie je podstatné, či ide o vášho partnera, priateľa alebo niekoho z rodiny — ak nejaký vzťah ďalej nefunguje a vy viete, že fungovať už ani nikdy nebude, jednoducho ho ukončite.

#3 Míňate peniaze, ktoré nemáte

Míňať peniaze, ktoré vlastne ani nemáte len na to, aby ste zaujali okolie, je doslova devastačné. Nikoho tým nezaujmete a navyše si spôsobíte len finančné problémy.

#4 Sociálne siete

Preletieť si ich a stráviť na nich 10-15 minút denne je úplne v poriadku. Ak nimi ale každý deň scrollujete hodiny, oberáte sa nielen o čas, ale aj o zdravý rozum či sebavedomie.

#5 Snažíte sa zaujať druhých

Nikdy nič nerobte len preto, aby ste sa zapáčili iným. Je len jediná osoba, ktorej sa musíte páčiť, a na tú sa pozeráte každý deň v zrkadle. Na ničom a nikom inom nezáleží.

#6 Naháňate niečo, čo vám nepatrí

Či už je to nejaký vzťah alebo pracovný úspech — niektoré veci jednoducho nie sú pre vás, pretože niekde na vás čaká niečo ešte oveľa lepšie. Občas však stojí veľa námahy priznať si to. Ak vám niečo patrí, cesta za tým nebude nikdy ľahká, no určite to nemá byť ani nekončiaca sa vojna.

#7 Máte priveľa cieľov

Niektorí ľudia sú doslova posadnutí sebarozvojom, neuvedomujúc si, že to vedie akurát tak k vyhoreniu. Pracovať na sebe je nesmierne dôležité, nezabúdajte ale nikdy na to, že k tomu nevyhnutne patrí aj dostatok relaxu.