Toto je 7 tajomstiev o “spriaznených dušiach”, ktoré vám len tak niekto nepovie

Nie každý si to síce prizná, no v hĺbke duše väčšina z nás túži po svojej spriaznenej duši, po boku ktorej by prežila zvyšok svojho života. “Spriaznené duše” sú ale opradené viacerými záhadami a tajomstvami, ktoré nevie každý.

Článok pokračuje pod videom ↓

Popísal ich aj portál Your Tango.

#1 Spriaznených duší môžete mať aj viac

Ľudia si to veľakrát predstavujú tak, že svoju spriaznenú dušu stretnú vo svojej 20-tke a budú žiť spolu šťastne až do smrti. Takto to ale vo väčšine prípadov nie je. Áno, niektorí stretnú počas svojho života naozaj len jednu spriaznenú dušu, no pokojne ju môžete stretnúť aj v 50-tke – rovnako ako môžete stretnúť spriaznenú dušu hoci aj každých 5 rokov a zakaždým, keď sa nejak vyviniete a posuniete.

#2 Každý má svoju spriaznenú dušu

Každý ju síce má, no nie každý ju počas svojho života stretne. Prečo je to tak? Niekedy si totiž našimi zlými rozhodnutiami meníme trajektóriu života a kvôli strachu či pohodlnosti prichádzame o lásku nášho života či o pracovnú ponuku, ktorá prichádza len raz za život.

#3 Spriaznenú dušu stretnete, keď si otvoríte srdce

Svoju spriaznenú dušu stretnete často po vašom duchovnom prebudení. Keď si otvoríte svoje srdce a zbúrate všetky múry, ktorými ste sa chránili pred svetom, zvyčajne do vášho života príde niečo veľmi nečakané. A často to býva práve vaša spriaznená duša.

#4 Musíte vedieť, prečo ju chcete nájsť

Veľmi dôležité je aj to, čo viete, prečo chcete svoju spriaznenú dušu nájsť, a aký je váš úmysel. Spojenie so spriaznenou dušou totiž musí byť vždy absolútne nezištné – či už ide o vzťah pracovný, priateľský alebo romantický.

#5 Vaše spojenie bude mimoriadne silné

Niektorých ľudí to môže dokonca odradiť. Toto spojenie je totiž vždy veľmi intenzívne a ľudia, ktorí nevedia, o čo ide, môžu zostať vystrašení a môžu urobiť krok vzad. Nedajte sa tým ale vystrašiť, je to úplne v poriadku a takto to má byť.

#6 Aj so spriaznenou dušou sa budete hádať

Ľudia si veľakrát myslia aj to, že vzťah so spriaznenou dušou bude “idylický” a ideálny. To ale nie je žiadny, a nebude taký ani tento. Aj so spriaznenou dušou sa budete hádať a budete prežívať ťažké chvíle – vždy ale budete vedieť, že to stojí zato.

#7 Zistíte, čo je to bezpodmienečná láska

Pri vašej spriaznenej duši zažijete, čo je to pravá, bezpodmienečná a bezhraničná láska. Naučí vás veci, ktoré ste predtým nevedeli a spraví z vás lepšieho človeka.