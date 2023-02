Toto je 6 dôvodov, pre ktoré sa dookola zamilujete vždy do tej nesprávnej osoby

Ak sa vám v láske nedarí, dôvodom bude s najväčšou pravdepodobnosťou to, že sa stále zamilujete do tej nesprávnej osoby. Ak sa to však opakuje stále dookola, je viac než pravdepodobné, že tento váš problém má nejakého spoločného menovateľa.

O 6 najčastejších z nich hovorí portál Thought Catalog.

#1 Nezamilujete sa do ľudí, ale do ich pozornosti

Toto sa stáva často napríklad vtedy, keď za sebou máte nie práve najšťastnejší vzťah, v ktorom vám partner nevenoval pozornosť. Ak potom natrafíte na niekoho, kto vám tú pozornosť venuje, často prehliadate aj jeho toxické vlastnosti a zakrývate si pred nimi oči.

#2 Vaše štandardy nebezpečne klesli

Toto sa zas často stáva ľuďom, ktorí sú už dlhšiu dobu sami. Len aby už ďalej nemuseli bojovať s osamelosťou (nie každý si totiž status “single” dokáže užívať), ich nároky na partnera neprimerane klesnú, a budú takpovediac s kýmkoľvek, len aby nemuseli byť sami.

#3 Baví vás proces “lovenia”

Možno si to odmietate priznať, no dôvodom môže byť aj to, že oveľa viac si užívate proces “lovenia” partnera ako vzťah samotný. Keď sa potom loviaca fáza skončí a preklenie sa do vzťahu, začnete sa nudiť. Väčšinou vás preto baví loviť len ľudí, s ktorými to nejde tak ľahko, a sú pre vás výzvou.

#4 Nechcete byť single

V tomto prípade ani tak nejde o to, že by vám status single prekážal, ale o to, že až príliš hľadíte na to, čo si o vašich vzťahoch myslia ľudia. Až príliš vám záleží na tom, čo si o vás myslia druhí, a myslíte si, že byť zadaný aspoň “oficiálne” vyzerá oveľa lepšie.

#5 Neviete, čo chcete

Veľmi častým problémom býva aj to, že ľudia vlastne vôbec nevedia, čo od partnera a od vzťahu chcú. Potom buď len tápu alebo prešľapujú na mieste, a dookola robia rovnaké chyby. Ak si chcete nájsť lásku svojho života, musíte si najprv presne stanoviť, čo od takéhoto vzťahu čakáte. Do vášho života totiž príde až vtedy, keď v tom budete mať jasno.

#6 Ste pod tlakom

Veľmi nepríjemnou však vie byť aj situácia, kedy cítite neuveriteľný tlak zo strany svojich blízkych – či už rodiny alebo priateľov. Keď sa vás neustále pýtajú, kedy si už konečne niekoho nájdete, a neustále ste terčom ich výčitiek, môže sa stať, že tlaku podľahnete, a nájdete si niekoho len preto, aby ste mali svätý pokoj.