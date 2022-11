Tu je 7 znamení, že ako človek ste osobnostne neuveriteľne vyrástli (aj keď sa vám to nezdá)

Niekedy sa môže stať, že budete mať pocit, že stagnujete, no keď na chvíľu zastanete a nad všetkým sa zamyslíte, uvedomíte si, že za posledné obdobie ste vlastne neuveriteľne vyrástli. Ako to zistiť?

Portál Thought Catalog uvádza týchto 7 znamení.

#1 Vaše sny či ciele sa zmenili

Ľudia sa jednoducho menia, a ak sa niečo zásadné zmení vo vašom vnútri, je prirodzené, že sa pritom zmenia aj vaše ciele či sny. Ľudia sa toho zvyknú zľaknúť, no nie je na tom nič zlé – berte to ako výzvu, ktorá vás má posunúť opäť vpred.

#2 Povrchnosť vám už nič nehovorí

Samozrejme, nikto z nás nie je svätý, a každý z nás sa už niekedy správal viac či menej povrchne. Ak si však porovnáte, akým človekom ste boli napríklad pred rokom, a akým ste dnes, vidíte obrovský rozdiel v tom, že pri pohľade na jednotlivé veci, situácie či na ľudí idete oveľa viac do hĺbky, a už viac nekĺžete po povrchu.

#3 Často sa pýtate “prečo”

Naučili ste sa, že každá jedna životná situácia je lekciou, a preto sa často pýtate otázku “prečo”. Vždy, keď sa vám niečo stane – bez ohľadu na to, či je to dobré alebo zlé, zamyslíte sa nad tým, čo vám to má v živote priniesť.

#4 Nie ste stotožnení s niektorými svojimi predošlými rozhodnutiami

Možno sa nedá povedať, že ich vyslovene ľutujete, no ak by ste dnes mali tú možnosť, celkom určite by ste sa rozhodli inak. Zároveň si však uvedomujete, že je to len dôkazom toho, ako veľmi ste sa vo svojom živote posunuli.

#5 Mnoho vašich vzťahov sa prerušilo

Prerušili ste kontakt s mnohými “priateľm” či členmi vašej rodiny. Uvedomili ste si totiž, že niektoré vzťahy vám viac brali ako dávali, a s vaším súčasným mentálnym nastavením už viac nie ste ochotný tolerovať isté typy ľudí. Možno sa ich to dotklo, no v žiadnom prípade sa nenechajte odradiť – spravili ste pre vás to najlepšie.

#6 Viac vám záleží na kvalite ako na kvantite

Či už ide o veci, o ľudí či o výstupy v práci, sústredíte sa už výhradne na kvalitu a nie na kvantitu. Nepotrebujete množstvo materiálnych vecí a desiatky priateľov, postačí vám ich mať len málo, no o to viac kvalitných.

#7 Rozvíjate aj svoju spirituálnu stránku

Či už veríte v Boha, vo vesmír alebo v čokoľvek iné, pravdou je, že človek môže osobnostne rásť len vtedy, keď rozvíja aj svoju spirituálnu/duchovnú stránku. Pociťujete potrebu neustále sa rozvíjať aj v tejto oblasti a sami vidíte, ako vám to mení život k lepšiemu.