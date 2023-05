Toto je 5 vecí, ktoré si ľudia často mýlia s narcizmom, aj keď o narcizmus nejde

V dnešnej dobe sa termín „narcista“ často používa na opísanie osoby, ktorá je príliš zaľúbená do seba alebo prejavuje určité správanie považované za sebestredné. Avšak, existujú určité vlastnosti a správania, ktoré mnohí ľudia mylne považujú za prejavy narcizmu.

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme päť takýchto vecí a objasníme si, prečo by sme ich nemali zamieňať s pravým narcizmom. Viac o tom napísal portál Thought Catalog.

1. Časté robenie si selfie

V ére sociálnych médií je bežné vidieť ľudí zdieľať svoje fotografie – najmä tie známe ako „selfie“. Pre niekoho môže byť ťažké pochopiť túto potrebu zdieľať svoje obrázky s ostatnými a mohlo by to vyzerať ako prejav narcizmu. Avšak, robenie si selfie samo osebe neznamená, že človek trpí narcistickou poruchou osobnosti. Môže to jednoducho znamenať, že chce zachytiť pamätný moment alebo sa cíti dobre vo svojej koži a chce to zdieľať so svojimi priateľmi.

2. Brániť si svoju pravdu

Každý človek má právo na vlastný názor a je prirodzené, že občas budeme mať rozdielne pohľady na určité témy. Keď niekto silno bráni svoje stanovisko, môže byť vnímaný ako narcista, ktorý si myslí, že jeho názor je jediný správny. Avšak, odhodlanie brániť svoje presvedčenie neznamená nutne sebectvo. Môže to len poukazovať na silnú osobnosť a odhodlanie chrániť svoje hodnoty.

3. Byť so sebou spokojný

Spokojnosť so sebou je dôležitá súčasť života každého človeka. Niekedy sa však ľudia mýlia a pokladajú túto spokojnosť za prejav narcizmu. Dôležité je uvedomiť si, že hranica medzi zdravým sebavedomím a narcistickou poruchou osobnosti je tenká. Zdravé sebavedomie je kľúčom k úspechu a šťastiu, zatiaľ čo pravý narcizmus prináša problémy vo vzťahoch a komunikácii s inými ľuďmi.

4. Byť nedôverčivý

Nedôvera k druhým ľuďom môže byť niekedy považovaná za prejav narcizmu, keď si človek myslí, že ostatní sa mu pokúšajú ublížiť alebo ho oklamať. Avšak, nedôvera sama osebe neznamená narcizmus. Môže to byť jednoducho obranný mechanizmus vyvinutý v dôsledku negatívnych skúseností z minulosti alebo spôsob, ako sa chrániť pred potenciálnymi sklamaniami.

5. Byť sebavedomý

Sebavedomie je často vnímané ako pozitívna vlastnosť, ktorá nám pomáha dosiahnuť úspech a udržať si dobré vzťahy s ostatnými. Avšak, niektorí ľudia môžu mylne zamieňať sebavedomie za narcizmus. Dôležité je rozlišovať medzi zdravým sebavedomím a povýšeneckým správaním typickým pre narcistov.