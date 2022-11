Toto je 5 spôsobov, ako podľa vedy 10x navýšiť svoje šťastie

Na celom svete neexistuje jediný človek, ktorý by netúžil po šťastí. Túžime byť šťastní, keď sa nám nedarí, a keď sa nám darí, chceme byť šťastní ešte viac. Nie je na tom vôbec nič zlé — veď preto predsa žijeme. Aby sme boli šťastní.

Portál Your Tango preto zhrnul 5 spôsobov, ako svoje šťastie zdesaťnásobiť.

#1 Robte to, čo vás baví, a neporovnávajte sa s druhými

Pravda je taká, že vždy tu bude niekto, kto už dokázal to, čo vy. Keď sa dostanete na jeho úroveň, stanovíte si vyššiu métu. A opäť tu bude niekto “lepší”. Takéto porovnávanie sa ale nemá absolútne žiaden význam, a preto mu úspešní ľudia nevenujú žiadnu pozornosť. Zamerajte svoju energiu na to, čo vás baví a na veci, ktoré vám pomôžu plniť si vaše sny.

#2 Usmievajte sa

Vyskúšajte sa na seba v zrkadle usmiať aj vtedy, keď sa práve necítite najlepšie. Prekvapí vás, aký to má efekt. Ak to budete robiť pravidelne, vaša nálada sa zlepší, a hladina vášho stresu bude, naopak, nižšia.

#3 Zamerajte sa na zážitky

Pozerať sa na to, ako suma na vašom účte rastie, je skvelé, nič vám to ale neprinesie, ak si tieto peniaze neužijete. Šťastnými nás totiž robia zážitky, nielen pohľad na bilanciu na účte. Cestujte, navštevujte galérie, kúpte si niečo, čo vás poteší. Štúdie potvrdzujú, že to zvyšuje úroveň nášho šťastia.

#4 Vzdajte sa sociálnych sietí

Sociálne siete sú skvelé na to, aby ste vďaka nim zostali v kontakte so svojimi blízkymi, alebo odoberali nejakých tvorcov, ktorí vám pomáhajú vzdelávať sa v nejakej oblasti. Bezduché scrollovanie a sledovanie životov ľudí, ktorých ani nepoznáte osobne, vám ale naozaj nič nedá — práve naopak. Len zoberie.

#5 Pripomínajte si dobré časy

Viaceré štúdie poukázali na to, že jedným zo spôsobov, ako si vybudovať svoju vnútornú silu, je podporovať pozitívne myšlienky tým, že si spomeniete na chvíle, ktoré pre vás boli naozaj radostné a šťastné.