Toto je 13 otázok, ktoré by ste sa mali spýtať svojho psychológa/terapeuta

Dnes už nie je/v žiadnom prípade by nemalo byť žiadnou hanbou, ak niekto navštívi terapeuta či psychológa. Naopak, v západných krajinách je bežnou praxou, že minimálne terapeuta by mal navštevovať každý jeden človek — práve preto sú oproti Slovákom oveľa vyrovnanejší. Ak ste sa rozhodli spraviť niečo pre seba a jedného si nájsť tiež, je to síce skvelé rozhodnutie, no dajte si pri výbere pozor.

Je totiž skutočne veľmi dôležité, aby ste si našli takého, ktorý vám doslova sadne — a to vo všetkom. Ak nie, váš stav by to mohlo, paradoxne, ešte viac zhoršiť.

Napriek tomu, že sme zvyknutí, že pschológ/terapeut sa pýta otázky nás, pri prvej návšteve to spravte naopak — vy položte zopár otázok jemu. Len tak totiž zistíte, či je pre vás “ten pravý”.

Ktoré otázky by to mali byť, popísal portál Your Tango.

#1 Ako ste sa dostali k tejto vašej profesii?

#2 Ako dlho ste držiteľom licencie a na aké oblasti sa špecializujete?

#3 Navštevujete vy sami terapeuta alebo psychológa?

#4 Budem dostávať aj nejaké domáce úlohy? Ak áno, koľko času mi zaberú?

#5 Robíte si aj poznámky? Prečo áno/prečo nie?

#6 Ako často chodíte na supervízie?

#7 Aké skúsenosti máte s problémom, ktorý práve prežívam?

#8 Aký typ terapie použijete pri riešení môjho problému a prečo?

#9 Ako často sa budeme stretávať a prečo odporúčate takúto frekvenciu?

#10 Kde ste pracovali predtým a prečo ste odišli?

#11 Odmietli ste už niekedy nejakého klienta?

#12 Ktorý prípad bol pre vás doposiaľ najnáročnejší?

#13 Kedy budete považovať našu terapiu za úspešne dokončenú?