Toto je 10 vecí, ktoré by ste mali začať robiť ešte dnes, ak chcete o 10 rokov žiť úplne iný život

Veľké zmeny, hlavne čo sa týka toho pracovného života, sa v našich životoch zväčša neudejú z noci do rána. Chcú čas. Niekedy je to niekoľko mesiacov, no niekedy niekoľko rokov. Predstavte si, koľko toho môžete dokázať čo i len za 1 rok. Zrejme si ale ani len nedokážete predstaviť, čo môžete dosiahnuť o 10 rokov, ak sa budete riadiť týmito 10 pravidlami.

Popísal ich portál Thought Catalog.

#1 Definujte si svoju základnú motiváciu

Ak budete niečo robiť len pre nejakú povrchnú motiváciu, nevydržíte dlhšie ako niekoľko dní či týždňov. Ak ale presne viete, čo chcete svojimi jednotlivými krokmi dosiahnuť, všetko vám pôjde ako po masle. Kľúčové je preto definovať si, PREČO to všetko robíte.

#2 Nie problémy, ale riešenia

Väčšina ľudí je dnes orientovaná na svoje problémy. Sú natoľko pohltení svojimi vlastnými drámami, že doslova zabúdajú (alebo odmietajú) hľadať ich riešenia. Robte to opačne. Nehľadajte problémy, hľadajte riešenia.

#3 Prestaňte konzumovať všetko, čo je toxické

A tu ani zďaleka nejde iba o jedlo, ale aj o negatívne správy na internete, konflikty či klebety. Začnite sa všetkým týmto veciam na míle vyhýbať a sledujte, ako sa váš život začne meniť k lepšiemu.

#4 Nečakajte na “správny čas”

Viete prečo? Pretože “správny čas” bol už včera. Dobrou správou ale je, že ten druhý najsprávnejší je práve teraz. Ak by ste neustále čakali na vhodné načasovanie, nikdy by ste nič nedosiahli. Niekedy je jednoducho lepšie konať, ako nad niečím týždne či mesiace premýšľať.

#5 Žite život v realite

Možno to na prvé počutie znie ako banálna rada, ale pravda je taká, že veľa ľudí takýto život nežije. Žijú ho totiž niekde vo svojej online bubline sociálnych sietí, čo je ale maximálne sebadeštrukčné. Trávte “v realite” toľko času, koľko je len možné.

#6 Venujte čas dôkladnému plánovaniu

Keď si deň naplánujete dobre, budete oveľa viac produktívni a sami budete mať oveľa lepší prehľad v tom, čo vám ide a najlepšie, a naopak, v akej oblasti ešte máte nejaké medzery. Okrem toho vám to pomôže aj naplánovať si váš voľný čas, čo je nesmierne dôležité.

#7 Pri rozhodovaní sa hľaďte do budúcnosti

Keď budete robiť akékoľvek rozhodnutia, vždy sa zamyslite aj nad tým, aký dopad to bude mať na vaše dlhodobé ciele. Ak by ste to tak nerobili, jedného dňa by ste sa mohli prebudiť s uvedomením, že všetky tie “drobné” rozhodnutia vám vytvorili život, ktorý nemá s vašimi predstavami nič spoločné.

#8 Pripustite si, že tu nie sme večne

Síce je prirodzené, že nikto z nás nechce myslieť na svoj posledný deň, no boli by ste prekvapení, ako veľmi to môže ovplyvniť smerovanie vášho života. Keď si uvedomíme, že tu nie sme večne, začneme si viac vážiť každý jeden deň a veci nebudeme odkladať na “potom”.

#9 Prestaňte strácať čas

…je jedno čím. Prácou, ktorá vás nebaví, ľuďmi, ktorí v skutočnosti nie sú vašimi priateľmi či činnosťami, ktoré vám nič nedávajú. Predstavte si, aké nesmierne množstvo času ušetríte za 10 rokov, ak všetko toto odrežete zo svojho života. Dosť na to, aby ste si vybudovali život svojich snov.

#10 Každé ráno sa prebúdzajte s rovnakou otázkou

Každé ráno sa opýtajte “Čo môžem dnes urobiť preto, aby som navždy zmenil/a svoj život?” Odpoveď vás navedie k tomu, aby ste každý jeden deň spravili niečo pre naplnenie vašich vízií. Stačí drobný krok každý jeden deň a uvidíte, čo sa začne diať s vaším životom.