Toto je 10+ rýchlych spôsobov, ako aspoň na pár minút uniknúť z reality

Svet, v ktorom žijeme, nie je jednoduchý. Na každom kroku na náš číha množstvo stresorov a prekážok a preto niet divu, že každý z nás občas hľadá spôsoby, ako “uniknúť z reality”. Ak by ste to privítali aj vy, pomôcť vám môže týchto 10+ jednoduchých a rýchlych tipov.

Zhrnul ich portál Your Tango.

#1 Meditujte. Je to skvelý spôsob, ako si za pár minút vyčistiť myseľ a upokojiť sa.

#2 Pustite si svoju obľúbenú hudbu. Niektoré skladby navyše majú silný, nostalgický efekt — pustite si teda niečo, čo vám pripomenie obdobie, kedy ste sa cítili úplne najlepšie.

#3 Vyskúšajte yogu. Ľudia, ktorí ju praktizujú, na ňu nedajú dopustiť a pochvaľujú si jej upokojujúce účinky.

#4 Hovorte si pozitívne afirmácie. Počas ťažkých dní sa musíte snažiť “preprogramovať” svoju myseľ. Afirmácie si hovorte alebo píšte — skvele ale funguje aj to, keď si nahráte, ako ich sami hovoríte, a následne si ich budete púšťať. Najprv sa vám to bude zdať zvláštne, no efekt je ohromný.

#5 Snívajte. Zatvorte si na 5 minút oči a predstavte si, kde a s kým by ste práve chceli byť.

#6 Ak máte viac času, odpojte sa od celého sveta. Vypnite si telefón a doprajte si deň len pre seba. Rozmaznávajte sa a robte len to, na čo máte chuť — aj keď by to malo byť “nič” a celý deň preležíte pri seriáloch.

#7 Zacvičte si. Už niekoľko minút pohybu či prechádzky dokáže radikálne zmeniť nielen vašu náladu, ale aj myšlienky.

#8 Vezmite si svoju obľúbenú knihu a začítajte sa. Prvé minúty budú náročné, ale následne vás pohltí do svojej reality, a vy tak aspoň na chvíľu uniknete z tej vašej.

#9 Pozrite si film. Vyberte si zámerne nejaký, ktorý vás úplne pohltí. Skvelé sú na tento účel aj horory, ktoré vás udržia v napätí, a vy si tak oddýchnete od neželaných myšlienok.

#10 Vypíšte sa. Príjemne vás prekvapí, koľko úľavy vám prinesie, keď dáte svoje myšlienky na papier.

#11 Zdriemnite si. Asi každý vie, že keď je vám naozaj najhoršie, nič nie je viac oslobodzujúcejšie, ako spánok. Doprajte si ho toľko, koľko len môžete.

#12 Niečo si uvarte. Objednať si hotové jedlo z donášky je síce lákavé, no varenie má skutočne “terapeutický” účinok.