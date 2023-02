Toto je 10 dôvodov, pre ktoré väčšina mužov nedokáže ustáť silné ženy

Tie najsilnejši ženy sú, paradoxne, veľmi často single – pretože väčšina mužov vzťah s nimi jednoducho nedokáže ustáť. Nejaký čas si možno myslia, že to zvládnu, no nakoniec dajú takejto žene aj tak “košom”. Prečo je to tak?

Článok pokračuje pod videom ↓

Na 10 dôvodov, pre ktoré väčšina mužov nedokáže ustáť silné ženy, sa pozrel aj portál Thought Catalog.

#1 Silná žena sa nebojí pýtať otázky

Tieto ženy sú dosť sebavedomé na to, aby mali mužovi odvahu položiť akúkoľvek otázku. To sa však, samozrejme, nie každému páči.

#2 Je úprimná

Podobne je to aj s úprimnosťou. Dnes už nie je veľmi žiadanou “komoditou” a mnohí ľudia sú zvyknutí skôr na klamstvá a pretvárku. Tie však od takejto ženy nečakajte.

#3 Vie, čo chce

Tieto ženy tiež veľmi dobre vedia, čo chcú, a idú si za tým – nech už sa deje čokoľvek. Vedia, čo si zaslúžia, a nerobia pritom žiadne komprimisy.

#4 Chcú skutočný vzťah

Silná žena sa neuspokojí so žiadnym “polo-vzťahom” alebo “možno vzťahom”. Je si vedomá svojej hodnoty a do vzťahu dáva všetko – no to isté chce aj od svojho partnera.

#5 Vzťahov sa nebojí

Možno si vo svojom ľúbostnom živote prešla nejedným sklamaním, no všetky tieto veci má v sebe upratané, spracované, a je pripravená na plnohodnotný vzťah. Zo záväzkov preto nemá strach. To však môže neistých mužov odrádzať.

#6 Vidí toho viac, než jej ukážete

Silná žena vidí veľakrát aj pod povrch vecí a vie aj to, čo jej nepoviete. S tým však ľudia, ktorí chcú niečo tajiť, nemusia byť vôbec stotožnení.

#7 Nemá čas na dočasné veci

Je ochotná investovať do vzťahu svoj čas i svoju energiu, no musí mať istotu, že má perspektívu, a že nejde len o nejakú krátkodobú zábavku. To však nie je nič pre mužov, ktorí sa nechcú vážne viazať.

#8 Keď miluje, miluje celým srdcom

Nie je povrchná a povrchná nie je ani jej láska. Jej city sú intenzívne, čo však môže ľudí, ktorí to s ňou nemyslia váže, odplašiť.

#9 Je samostatná

Kameňom úrazu býva aj jej samostatnosť. Veľa mužov pri nej môže nadobudnúť pocit, že jej nemajú čo ponúknuť – to ale nie je pravda. Láska milovanej osoby je totiž vecou, ktorú si sama zabezpečiť nedokáže – na rozdiel od iného.

#10 Na nikoho nečaká

Ak vás naozaj miluje, možno vám dá druhú a možno aj tretiu šancu, no dlho na vás čakať určite nebude. Vie, že si zaslúži to najlepšie – a nerozhodnosť a neistota to určite nie sú.