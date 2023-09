TEST: Čo prezrádza váš obľúbený kvet o vašej osobnosti?

Skrášľujú príbytky, ale dokážu čo-to vypovedať aj o vašej osobnosti, životnom štýle či vkuse. To, aké kvety preferujete, nie je úplne náhodné, ale má to úzku súvislosť s podvedomou časťou mozgu.

Výber je pritom skutočne bohatý. Odpovedzte si na otázku, ktorý kvet patrí medzi vaše najobľúbenejšie, a prečítajte si, čo to podľa portálu Your Tango vypovedá o vašich charakterových vlastnostiach či záľubách.

1. Ruža

Milujete cestovanie a dobrodružstvo, fascinujú vás rôzne kultúry a ich autenticita. Dokážete zažiariť na akejkoľvek spoločenskej udalosti, ste neprehliadnuteľná, nakoľko si potrpíte na štýlovosť či aktuálne módne trendy.

2. Pivónia

Ste dievčenská a citlivá, nestrácate však svoju ženskosť. Keď je to potrebné, dokážete prejaviť svoju vnútornú silu aj navonok. Snažíte sa mať doma čerstvé kvety čo možno najčastejšie, a keďže sa tento druh kvetov dováža do všetkých kútov sveta, budete sa cítiť príjemne v každej krajine, ktorú navštívite.

3. Magnólia

Magnólie kvitnú každoročne len v máji a sú najstaršou známou kvitnúcou rastlinou. Ak ste ich milovníčkou, okolie dokážete vždy zaujať svojím pôvabom a pravdepodobne máte silné rodinné zázemie. Často sa zapletiete do problémov či starostí iných a máte tendenciu si ich preberať na seba, našťastie, ste dosť silná na to, aby ste to zvládli.

4. Orgován

Ste sentimentálna, obľubujete starožitnosti a váš šatník prekypuje romantickým štýlom. Rovnako ako orgován, snažíte sa o vzpriamené držanie tela, pretože máte za to, že ide o najlepší spôsob, ako vyniknúť a urobiť na druhých ten najlepší dojem.

5. Hortenzia

Nechýba vám odvaha a zmeny vo vašom živote prijímate s otvorenou náručou. Hoci sa vaša nálada mení v závislosti od ročného obdobia, na svoje si najviac prídete v lete, kedy doslova „rozkvitnete“ a život si užívate plnými dúškami.

6. Karafiát

Snažíte sa vyhýbať situáciám, v ktorých by ste mohli byť stredobodom pozornosti, uprednostňujete nenápadnosť, venovanie sa tichším a pokojnejším aktivitám. Ste nadčasová, máte filozofické myslenie a dar učiť sa nové jazyky. Keďže medzi hlavných vývozcov karafiátu patrí Kolumbia a Taliansko, na dovolenke v týchto krajinách si rozhodne prídete na svoje.

7. Orchidea

Oplývate noblesou, sofistikovanosťou a tajomnosťou. Máte úzky okruh priateľov, ktorí oceňujú vašu otvorenosť, nie však zmeny nálad. Vzhľad je pre vás veľmi dôležitý, a je dosť pravdepodobné, že vaša skriňa ukrýva viacero kúskov s leopardím vzorom či čipkou. Vhodnými turistickými destináciami sú pre vás krajiny ako Nový Zéland alebo Thajsko.

8. Sedmokráska

Ste veselá, optimistická a vždy pozitívne naladená. Neupadáte na duchu a ste si vedomá toho, že hoci môžu byť veci tak dobré, ako aj zlé, ďalší deň môže predstavovať nový začiatok. Rozosmievanie ľudí vám robí radosť a na úprimné priateľstvá nedáte dopustiť. Každej spoločenskej udalosti dokážete vdýchnuť tú pravú zábavu a radosť zo života.

9. Tulipán

Patríte medzi milých a veľkorysých ľudí, ktorí dokážu poskytnúť skvelú radu každému, kto to práve potrebuje. Milujete cestovanie a ľahko sa prispôsobujete zmenám. Váš šatník, gastronomické chute a životné skúsenosti sú bohaté a premenlivé, rovnako, ako pestrá paleta tulipánov.

10. Ľalia

Hoci si vo vzťahoch zachovávate nezávislosť, zároveň ste neuveriteľne starostlivá a nápomocná. Ste hrdá na svoje životné úspechy a vaše okolie vás rešpektuje. Je pravdepodobné, že ste obdarená dlhými nohami alebo si ulietavate na pekných topánkach, ktorých už máte doma priam vražednú zbierku.