Žena žije na najizolovanejšom ostrove na svete: Loďou sa sem cestuje 10 dní, život je tu o 95 % drahší ako v Británii

Tiež občas túžite vypadnúť niekam, kde je pokoj a málo ľudí? Kelly sa na také miesto pred niekoľkými rokmi presťahovala pre lásku. Na najodľahlejšom ostrove na svete sa zamilovala do muža, kvôli ktorému stálo za to vzdať sa bežného luxusu. Popisuje, ako sa na izolovanom ostrove žije.

Článok pokračuje pod videom ↓

Cestuje sa sem 7 až 10 dní

Ako informuje Mail Online, 34-ročná Britka Kelly Green sa rozhodla presťahovať na ostrov Tristan Da Cunha v Atlantickom oceáne po tom, ako sem v roku 2012 prišla na niekoľkotýždňovú návštevu svojich príbuzných. Jej otec pôsobil ako diplomat, od útleho veku tak cestovala po celom svete.

Kelly vysvetľuje, že nikdy by nečakala, že sa ostrov s menej ako 250 obyvateľmi stane jej domovom. Keď sem prvýkrát prišla, s batožinou jej pomáhal muž menom Shane, s ktorým si padli do oka. Aj keď z ostrova odišla, ostali v kontakte. O dva roky neskôr ale bolo Kelly jasné, že je pripravená vzdať sa svojej práce letušky a odsťahovať sa na izolovaný ostrov natrvalo. Jej vyvolený na ostrove postavil dom a dnes v ňom vychovávajú dve deti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tristan da Cunha (@tdcpt)

V súčasnosti je Kelly vedúcou oddelenia cestovného ruchu na ostrove a vysvetľuje, že už vôbec dostať sa sem, je poriadne náročné. Cestujúci musia najprv letieť do Kapského Mesta v Juhoafrickej republike. Odtiaľ trvá cesta loďou 7 až 10 dní, človek počas nej prekoná vzdialenosť vyše 2 700 kilometrov.

Život je tu veľmi drahý

Kelly si život na ostrove nevie vynachváliť. Vysvetľuje, že v Británii by sa bála svoje deti pustiť von samé. Tu ale strach nemá. Komunita je veľmi súdržná a vždy na deti niekto dohliadne. Na ostrove je len jedna pošta, škola, turistické centrum, nemocnica, banka, kaviareň a krčma. Nie sú tu žiadne reštaurácie a najvýznamnejším zdrojom príjmov sú homáre. Kelly ale miluje, aký je ostrov sebestačný a malá komunita vždy drží spolu. Miestni sa okrem lovu homárov spoliehajú najmä na to, čo si sami vypestujú a chovajú kravy, ovce, sliepky či kačky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tristan da Cunha (@tdcpt)

Teší ju tiež to, aké je to tu pokojné. Môžete vyraziť na niekoľkokilometrovú prechádzku a na nikoho nenarazíte. Kelly pritom predtým musela vstávať do práce už o druhej ráno a ťahať 16-hodinové zmeny. Na Tristan Da Cunha sa nikam náhliť nemusí. Do práce to má len niekoľko minút a ročne sem príde nanajvýš 900 turistov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tristan da Cunha (@tdcpt)

Samozrejme, Kelly chýbajú niektoré aspekty bežného života na pevnine. Chýba jej napríklad možnosť odskočiť si do reštaurácie a dať si hamburger. Tu nič také nie je. Ak naň dostane chuť, musí si sama zomlieť mäso a upiecť žemle. Aj náklady na život sú tu veľmi vysoké, občas aj o 95 % vyššie ako v Británii. Tam by napríklad za chladničku zaplatila 650 dolárov (617 eur), no na ostrove za chladničku a za dovoz zaplatí aj 1 100 dolárov (takmer 1 050 eur). Napriek tomu by sa ale života na ostrove nechcela vzdať a myslí si, že pre ňu a jej rodinu je ideálny. Cíti sa tu viac doma ako kdekoľvek inde na svete.