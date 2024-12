6 hodín autom od nás nájdete najväčší krytý vodný park na svete, ani o tom neviete: Niektorí ho nazývajú špinavým peklom

Zima je pre mnohých najmä obdobím lyžovačiek a sánkovačiek. Aj v chladnom období si ale môžete užívať ležanie na pláži pod palmami, napríklad v najväčšom krytom vodnom parku na svete. Nájdete ho len 60 kilometrov od Berlína.

Najväčší krytý vodný park na svete

Ako sa dozvedáme z webovej stránky atrakcie, Tropical Islands je najväčší krytý dovolenkový raj na svete. Web sľubuje, že tu môžete zabudnúť na každodenný stres a dokonale zrelaxovať. Na svoje si tu vraj zaručene príde každý. Návštevníkov čaká najväčšia toboganová veža v Nemecku, najväčší krytý dažďový svet na svete, sauny, pláže, palmy a mnoho ďalšieho. Tento svetový unikát nájdete len 6 hodín cesty autom od Bratislavy.

Zaujímavosťou je, že vodný park sa ukrýva pod niekdajším letiskovým hangárom. Denne tropický raj môže navštíviť až 8 200 ľudí. Nechýba tu možnosť ubytovať sa, či občerstviť sa v bare. Vstupenka pre dospelú osobu vyjde na jeden deň približne na 48 eur. Zdá sa ale, že nie je všetko také ružové, ako by to na prvý pohľad mohlo pôsobiť.

Okrem toho, že celý koncept na prvý pohľad tak trochu pripomína film Truman Show, niektorí ľudia sa na Trip Advisore sťažujú, že chcú späť svoje peniaze. Pochopiteľne, keďže vodný park môžu naraz navštíviť tisícky ľudí, treba rátať s čakaním v radoch. Podľa nespokojných zákazníkov ale dokonca aj v tzv. rýchlom rade čakali 45 minút, inde aj dve hodiny, a v podstate zaplatili drahé vstupné za celodenné vyčkávanie na rôznych miestach.

Raj na zemi, alebo špinavé peklo?

Ďalšia návštevníčka popisuje, ako jej na recepcii tvrdili, že si zrušila rezerváciu, aj keď mala dôkaz o platnej rezervácii, aj o zaplatení a peniaze za údajne zrušenú rezerváciu jej nikto nevrátil. Vyjadrila tiež extrémne sklamanie nad tým, že na to, že má ísť o vodný svet, tu v podstate chýbajú vodné aktivity. Zamestnanci podľa návštevníčky vyzerali, že majú za sebou príšerný deň, hostí ignorovali, alebo boli mrzutí a nepríjemní.

Negatívnych hodnotení nájdete na Trip Advisore viac. Sťažujú sa na nefunkčnú recepciu, pokazenú sprchu, ktorú nikto nechcel prísť opraviť, pokazené kúrenie, či klimatizáciu v ubytovacej jednotke atď. Viacerí hostia poukazujú na to, že je to celé predražené a jednoducho to za to nestojí. Niektorí zážitok popisujú ako hotovú nočnú moru a vodný park prirovnávajú k peklu.

Jeden z návštevníkov v recenzii píše, že sa pri bazénoch nakazil hubovým ochorením a varuje ľudí, aby sa vodnému parku radšej vyhli. Kúpeľne a toalety sú vraj v príšernom stave a nechutne nehygienické. Špinavé sú vraj aj bazény a kĺzačky. Nehovoriac o tom, že za pohár vody sa tu platí 5 eur a viac. Nájdu sa však aj pozitívne recenzie, ktoré, naopak, tvrdia, že všetko je tu fantastické, čisté, krásne a úžasné. Označujú ho dokonca za najlepšie miesto, aké za posledné roky navštívili.