Mená finálovej trojice farmárov vás šokujú. Televízii mali uniknúť mená finalistov Farmy, diváci sa však nepotešili

Farmári sú len krok pred semifinále. Súťaže o imunitu skončili, diváci sledovali poslednú súťaž o mince a teraz už rozhodne len individuálna snaha o výhru. Ešte pred ňou si však duelanti zvolia svojich pomocníkov, ktorí budú spolu s nimi riskovať miesto na Farme.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prvotnou informáciou, ktorá sa šírili medzi divákmi, bolo, že sa do semifinále prebojovala táto pätica farmárov – Peťo, Hoku, Adam, Matúš a Stanka. Ako sme vás informovali v článku, táto informácia mala pochádzať od fanúšikov, ktorým sa podarilo vkradnúť na miesto natáčania a mali tam vidieť práve tieto tváre. Ako sa však ukázalo, táto kombinácia je nepravdepodobná.

Čo rozhodne?

Meno prvého semifinalistu je už známe. Stal sa ním Matúš, keďže je farmárom týždňa, a tak nemôže vypadnúť. Sluhami sa stali Peťo a Adam, pričom si obaja musia do duelu vybrať pomocníka. Stanka už stihla Peťovi povedať, že by s ním možno šla dobrovoľne, keďže si myslí, že by to nik nečakal a zároveň sú podľa nej silnou dvojicou, ktorá by určite vyhrala. Ak by došlo na jej slová, stali by sa ďalšími dvoma semifinalistami, čo by sedelo aj s predpoveďou.

Otázne je však Adamovo meno. Na základe zmeny pravidiel bude musieť bojovať v dueli a buď vypadne on, alebo vypadne Peťo. Je tak viac než nepravdepodobné, že by postúpili obaja.

Pri výbere semifinalistov navyše rozhodne aj počet mincí, ktoré mohli jednotliví farmári počas pobytu na Farme vyhrať. Peťo napríklad sľúbil, že Stanka venuje všetky svoje mince, ak vypadne, a tak je možné, že si ju práve z tohto dôvodu nakoniec ako pomocníčku nevyberie a zaistí jej tak miesto v semifinále.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

„Ako rátam, tak rátam, logicky mi vychádza, že tento týždeň poletí Lucy, Kaja, Klára a budúci Stanka a Adam. Lebo však tak bolo písané, že v 5 je Adam, Stanka, Peter, Matúš, Hoku. 3 Peter, Hoku, Matúš,“ znel príspevok, ktorý započal diskusiu.

„Finálová trojka je Hoku, Matúš a Peter, takže teraz pôjde preč Adam, Karolína, Lucy podľa všetkého. Ak je to tak semifinále je Stana, Klára, Hoku, Peter, Matúš a do finále sa dostali o postup traja muži,“ zareagovala diváčka.

„Podľa mňa Adam vypadne teraz. Dúfam že s Kajou,“ pridala svoj názor ďalšia.

„No, mne logicky vychádza, že keď Peter a Hoku majú byť vo finále, tak v piatok vypadne Adam s niektorou ženou (Stankou alebo Klárou) a jedna vypadne zo súťaže o mincu, buď Kaja alebo Lucy. Na budúci týždeň ďalšie dve a zostanú len traja muži do finále,“ skonštatovala tretia.

Hoku aj Peťo pritom od začiatku patria k favoritom a ľudia im priali výhru. Peťove sympatie boli chvíľkovo ohrozené po tom, ako sa zachoval ku Kláre, no potom, ako sa jej ospravedlnil, získal si divácku priazeň späť. Jediný z tejto trojice, komu diváci výhru neprajú, je tak Matúš. Ten od začiatku Farmy nebol ani raz sluhom a ani raz sa neocitol v dueli. Mnoho ľudí tak považuje za nespravodlivé, aby bojoval o výhru.