U našich susedov sa ubytujete aj od 30 eur na noc: Slováci sa chystajú dovolenkovať aj v zime, netreba zabúdať na jednu vec

Cestovanie a spoznávanie nových zákutí hádam nebolo nikdy jednoduchšie, a ak chcete vyraziť za dobrodružstvom, nemusíte čakať na príchod ďalšej letnej sezóny. Európa láka v tomto období destináciami, kde si dosýta užijete napríklad lyžovačku, no ak túžite po teple, nájsť letenky do exotiky za dobré ceny dnes už nie je žiadny problém.

Kým niektorí milujú zimu, ďalší sa v tomto období vidia skôr pri vylihovaní na pláži s azúrovou vodou. Ak patríte do prvej skupiny, možno vás lákajú ikonické Alpy. Čo sa týka exotiky, popularite sa teší nielen Bali, ale aj Vietnam, Zanzibar či Maldivy.

Či vás už lákajú zasnežené zjazdovky, alebo slnenie na ležadle, predtým než na dovolenku vycestujete do zahraničia, nemali by ste zabúdať na cestovné poistenie. Telekom v spolupráci so spoločnosťou MetLife prichádza s novým cestovným poistením , ktoré vám pri užívaní dovolenkových chvíľ prinesie pocit bezpečia. A bude vás stáť len pár eur.

Slováci sa chystajú cestovať aj v zime

Na základe nášho prieskumu, do ktorého sa zapojilo približne 900 respondentov, to vyzerá tak, že 42 % opýtaných sa chystá v zime na dovolenku. Ak teraz premýšľate, či väčšinu láka skôr exotika alebo sneh, možno vás prekvapí, že tento pomyselný súboj tepla a zimy je naozaj tesný. 47 % opýtaných preferuje exotiku, zatiaľ čo 53 % ľudí sa vidí skôr na svahu.

Polovica uprednostňuje dovolenku v zahraničí

Spomedzi tých, ktorých lákajú hory, presne polovica uprednostňuje lyžovačku doma na Slovensku a druhá lyžovačku v zahraničí. Až 72 % Slovákov navyše priznalo, že pri ceste do zahraničia alebo na hory rieši cestovné poistenie.

Ak náhodou patríte medzi zvyšných 28 %, a popri zdĺhavom výbere dokonalého ubytovania či vymýšľaní nabitého itineráru vám nezostáva čas myslieť na túto maličkosť, mali by ste vedieť, že v nepredvídateľnej situácii na vašej dovolenke vám týchto pár sekúnd naviac prinesie pocit istoty, ktorý sa vám bude hodiť.

Stačia vám 2 eurá mesačne

Ďalší predsudok sa môže týkať strachu spojeného s cenou cestovného poistenia, napríklad v prípade, ak cestujete s celou rodinou a obávate sa, čo na to váš rozpočet. Telekom v spolupráci so spoločnosťou MetfLife prichádza s výhodným cestovným poistením v zahraničí. Okrem celoročného poistenia Individual už za 2,00 € mesačne, prináša aj balíček Family, a to len za 3 € na mesiac. Pri oboch balíčkoch platí zvýšené krytie až do 200-tisíc €, oproti ktorým je týchto pár eur skutočne neporovnateľnou čiastkou.

Aktivácia vám zaberie len pár sekúnd. Zákazníkom Telekomu s paušálom stačí poslať SMS na číslo 12 323 a textom „POISTENIE INDIVIDUAL ZAP“ alebo „POISTENIE FAMILY ZAP“. Ostatní záujemcovia môžu požiadať o cestovné poistenie cez zákaznícku linku alebo osobne v Telekom Centre.

Cestovné poistenie od Telekomu pokrýva okrem liečebných nákladov aj stratu, poškodenie či omeškanie batožiny, čo sú situácie, ktoré vedia poriadne znepríjemniť dovolenku, ešte viac v prípade, ak necestujete letecky sami, ale aj so svojimi deťmi. Hodiť sa vám môže aj v prípade núdzovej evakuácie, pretože, povedzme si pravdu, cestovanie síce milujeme, no môže priniesť všelijaké nepredvídateľné situácie.

Medzi Slovákmi vyhral svah nad exotikou

Náš prieskum ukázal, že väčšia časť opýtaných preferuje v zime svah pred exotikou. Ak patríte do tejto skupiny a láka vás vyraziť do zahraničia, už spomínané zimné radovánky v Alpách môžu byť pre vás to pravé. Stačí si totiž „odbehnúť“ k našim susedom.

Jednou z obľúbených destinácií v Rakúsku je nepochybne Tirolsko, kde nájdete lyžiarske strediská a zjazdovky od výmyslu sveta. A z Bratislavy ste tu približne už za 5 a pol hodiny cesty autom.

Pozreli sme sa na ponuky ubytovania na známom ubytovacom portáli v tejto oblasti a najlacnejšie možnosti na prvý januárový pondelok začínajú už na 60 eurách pre dve osoby, čo znamená 30 eur na jedného.

Dostupné z našich končín je aj Taliansko a medzi najznámejšie miestne lyžiarske strediská patrí napríklad Livigno, kam vám cesta autom z nášho hlavného mesta zaberie okolo 8 hodín. Pri prezeraní ponúk ubytovania sme si rovnako vyfiltrovali začiatok januára a vyzerá to tak, že v tomto zimnom raji sa v danom termíne môžete ubytovať od 140 eur na noc pre dvoch aj s raňajkami. Takže je z čoho vyberať, no buďte ako 72 % opýtaných z našej ankety a pri plánovaní dovolenky nezabúdajte na cestovné poistenie, a to či už sa chystáte do Álp, alebo do ďalekej exotiky.