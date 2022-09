Stojíte na semafore s tromi červenými. Toto sú 3 signály, že váš vzťah by ste mali ukončiť

Je úplne prirodzené, že každý by chcel, aby trval jeho vzťah večne, žiaľ, väčšinou to nevyjde. Niekedy vo svojom vnútri aj cítime, že toto nie je to, čo sme hľadali, avšak aj tak zostávame — niekedy len preto, že je to jednoduchšie a pohodlnejšie, inokedy zas preto, že sme zvyknutí dávať milión šancí. Niekedy si však musíme priznať, že cesty späť už niet.

Portál Medium popísal 3 varovné signály toho, že nastal čas, aby ste váš vzťah ukončili.

#1 Netušíte, kam sa váš vzťah uberá

Musíte si uvedomiť jednu vec — mrhať časom znamená mrhať svojím životom. Strata času = strata života. Byť trpezlivý vo vzťahu, ktorý nemá žiadnu budúcnosť znamená mrhať svojím životom bez toho, aby ste si to uvedomovali. Čím dlhšie v takomto vzťahu zostanete, tým viac devastujúce budú dopady. Naopak — čím skôr odídete, tým lepšie. Ak vidíte, že vás s vašou polovičkou nečaká žiadna spoločná budúcnosť, odtrhnite sa a odíďte.

#2 Tento vzťah vás oberá o energiu

Naša energia je palivom na všetko. Keď ju nemáme, sme absolútne nepoužiteľní a čokoľvek, čoho sa chytíme, bude nedostatočné. Pokiaľ túžite dosahovať svoje životné ciele, chcete dobre zarábať a napredovať vo svojej kariére, nikdy sa vám to nepodarí, kým budete vo vzťahu, ktorý vás oberá o vašu energiu. Každý jeden kompromis, ktorý aj tak nikam nevedie či každá jedna nevypočutá prosba vás oberú o obrovské množstvo energie, ktorú by ste mohli/mali investovať niekam úplne inam. Pamätajte si, že je lepšie byť single, než byť v nešťastnom vzťahu. Ako single človek aspoň budete mať čas na aktivity, ktoré vás aj niekam posunú.

#3 Prichádzate o zdravý rozum

Vy to veľmi dobre viete, cítite to. Akurát si to zrejme odmietate priznať, pretože vám to je veľmi nepríjemné. Časté zmeny nálad, pochmúrny pohľad na život, zúženie kruhu priateľov, vzdialili ste sa od svojich najbližších — áno, aj toto všetko môže mať na svedomí nefunkčný vzťah. Vašou prioritou by malo byť žiť život, ktorý budete milovať, a nie žiť život, pred ktorým budete chcieť utiecť.