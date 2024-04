Toto je ten najluxusnejší vlak, akým sa môžete odviezť: Cena lístka vás prekvapí, no núka lepšie ubytovanie ako hotel

Možno ste zvyknutí na to, že u nás vlak slúži najmä na to, aby vás ráno dopravil do práce alebo školy a poobede domov (nie vždy v príjemných podmienkach). Cesta vlakom ale môže byť aj luxusom, o akom sa vám možno ani nesníva.

Najluxusnejšia cesta vlakom

Ako píše web Euronews Travel, mnoho ľudí sa pri cestovaní na väčšie vzdialenosti ešte stále spolieha na leteckú prepravu. Čoraz lákavejšia je aj železničná doprava, a to nielen z ekologického hľadiska. Jazda vlakom môže byť skutočne luxusným zážitkom. A vôbec to nemusí byť len o preprave z jedného bodu do druhého, cieľom môže byť samotná cesta.

Zabudnite na nepohodlné stiesnené sedenie neraz v špinavom prostredí a na nefunkčné, nechutné toalety. V súčasnosti ponúka čoraz viac spoločností luxusné cesty vlakom, čo znamená, že si užijete krásnu cestu, no zároveň šetríte prírodu.

K tým, ktoré ponúkajú tie najluxusnejšie cesty vlakom, sa radí juhoafrická spoločnosť Rovos Rail. Hostia sa vo vlaku môžu ubytovať v krásnych kabínach, aké nemá ani množstvo hotelov, užiť si skvelé kulinárske umenie a zažiť cestou na vlastnej koži až 10 rôznych krajín subsaharskej Afriky.

Človek má pocit, akoby cestoval v čase

Po nástupe do vlaku Rovos Rail má človek pocit, akoby cestoval v čase do elegantných viktoriánskych čias, píše African Travel Canvas. Každá kabína má vlastnú kúpeľňu so sprchou a toaletou (v niektorých je dokonca aj vaňa), ako aj pohodlnú posteľ, akú niektorí možno nemajú ani doma. Počas chladnejších dní sa môžete zabaliť do teplej deky a so šálkou čaju či kávy (alebo pohárom vína) pozorovať nádhernú scenériu za oknom.

Cesta týmto vlakom môže trvať od 48 hodín až po 15 dní. Ceny sa rôznia v závislosti od kajuty, ale aj dĺžky trasy, ktorú si zvolíte. Výlet, počas ktorého vo vlaku prespíte 15 nocí, sa však pohybuje od 13 600 dolárov (takmer 13 000 eur).