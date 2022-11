Staňte sa Freudom súčasnosti. Na tomto webe nájdete zdarma stovky psychologických kníh

Dlhé jesenné a zimné večery sú priam stvorené to, aby ste sa ponorili do kníh, pri ktorých si nielen oddýchnete, ale aj sa vďaka nim niečo nové naučíte. So skvelou správou prišlo Centrum vedecko-technických informácií. Stovky kníh z oblasti psychológie tam teraz nájdete úplne zdarma.

Centrum vedecko-technických informácií informovalo o tejto skvelej novinke prostredníctvom svojho Facebooku. Vo svojom poste uviedli, že online sprístupnili viac ako 450 e-kníh, učebných materiálov a publikácií z oblasti psychológie.

Úplne zdarma si tak môžete prečítať, okrem množstva iných, napríklad aj zaujímavé tituly ako Psychológia masových vrahov, ale tiež tituly o Rorschachovej metóde či psychológie osobnosti.

Vďačíme za to (aj) službe Bookport

Uvádzajú, že možné je to vďaka ich skvelej službe Bookport. Výhodou je, že do tejto do vedeckej knižnice CVTI SR sa môžete zaregistrovať úplne zdarma – len za pomoci svojho mailu. Následne budete musieť svoju identitu overiť buď telefonicky, alebo zaslaním fotografie občianskeho preukazu na uvedený mail.

Po aktivácii vášho konta následne nezískate len prístup k viac ako 450 vyššie spomínaným knihám, ale aj k tisíckam ďalších e-kníh z rôznych oblastí, ale i k svetovým a domácim novinám, časopisom a odborným databázam.

S vašou registráciou totiž získavate aj bezplatný prístup k online katalógu kníh Bookport. Služba ponúka viac ako 8 800 e-kníh z oblasti medicíny, techniky, stavebníctva, architektúry, IT, spoločenských vied a ekonomiky. Ponuka je tiež spestrená literatúrou zameranou na rozvoj osobnosti, beletriou či detskou literatúrou.

Služba umožňuje online aj offline prístup k e-knihám prostredníctvom tabletov a čítačiek. Umožňuje sťahovanie a čítanie až šiestich titulov súčasne. Používateľ si môže tiež vkladať vlastné poznámky či zvýrazňovať texty.

Ak vás táto možnosť zaujala, zaregistrovať sa môžete po kliknutí na TENTO ODKAZ.

Viac informácií o službe Bookport nájdete TU.

To, ako si prepojiť Bookport s registráciou na CVTI SR nájdete TU.