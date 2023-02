Škodíme nimi sami sebe. Psychoterapeut odhalil 3 zlozvyky, ktorými sabotujeme svoje šťastie

Každý problém sa začína nejakou negatívnou myšlienkou. Ak je týchto myšlienok priveľa, je priveľa aj našich problémov, a zrazu si uvedomíme, že vlastne vôbec nie sme šťastní. To, že do tohto stavu sa zvyčajne dostávame sami, je však dobrou i zlou správou zároveň. Zlou preto, že je to samozrejme nepríjemné, no dobrou preto, že väčšinou sa naozaj stačí vzdať týchto 3 zlozvykov, a váš život naberie úplne nový smer.

S čitateľmi portálu Psychology Today sa o ne podelil psychoterapeut Sean Grover, ktorý ich u svojich klientov odsledoval počas svojej 25-ročnej praxe.

#1 Sťažovanie sa

My, ľudia, sme už raz takí. Každý z nás sa občas potrebuje posťažovať, prípadne sa nechať “poľutovať” od niekoho zo svojich blízkych. Ak to robíte len občas, nie je na tom vôbec nič zlé – práve naopak. Rada niekoho blízkeho padne veľakrát vhod. Problémom však je, ak je vaše sťažovanie sa chronické. Vtedy sa totiž v mozgu vytvárajú vzorce negatívneho myslenia, pesimizmu a beznádeje. To následne posilňuje pocit bezmocnosti, frustrácie a smútku, v dôsledku čoho sa neustále cítime unavení a neschopní riešiť naše problémy.

#2 Zanedbávanie seba samého

Nezáleží na žiadnych výhovorkách. Pravda je taká, že ak máte nedostatok spánku, ak necvičíte, jete nezdravo alebo inak ohrozujete svoje zdravie, zanedbávate sa, čo skôr či neskôr s istotou povedie k chorobám tela, mysle či ducha. Vaša myseľ prahne po stimulácii, vaše telo prahne po pohybe a vaša duša túži po rovnováhe. Vzorec je pri tom veľmi jednoduchý. Ak budete tieto túžby ignorovať, budete nešťastným človekom, ktorého trápia úzkosti či depresie. Naopak, ak ich počúvnete, pocítite nevídané šťastie.

#3 Prokrastinácia

A v neposlednom rade je to samozrejme prokrastinácia. V rámci nej veľakrát odkladáme svoje povinnosti – či už súkromné alebo pracovné. Keďže si nás však počkajú, žiaden čas tým nezískame – to jediné, čo ich odkladanie spôsobí, je zbytočný stres, úzkosť a nepokoj. Spravte preto všetko čím skôr a sami uvidíte, ako veľmi sa vám uľaví.