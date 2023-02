Vezmite si ich k srdcu. Toto je 5 životných rád, ktoré majú nevyčísliteľnú hodnotu

Hovorí sa, že dobrá rada má vyššiu cenu ako zlato. Je to skutočne tak, hodnota niektorých rád je naozaj nevyčísliteľná. Ak sa nimi totiž budeme riadiť, náš život dokážu naozaj zmeniť od základov. Idete do toho?

5 životných rád s nevyčísliteľnou hodnotu priniesol portál Thought Catalog.

#1 Vaša hodnota sa nezakladá na chvále

Toto je veľký mýtus predovšetkým v súčasnej dobe, ktorá tak veľmi praje sociálnym sieťam. Množstvo ľudí dnes hľadá pochvalu a uznanie tam, a ak ho nenachádzajú, sú sklamaní. Hodnota človeka sa však ani zďaleka nezakladá na tom, koľko máte lajkov, alebo koľko ľudí vás pochváli.

#2 Trpezlivosť je niečo, na čom sa dá pracovať

S trpezlivosťou sa nerodíme, na trpezlivosti musíme vedome pracovať. A ak sa preto rozhodnete, spravíte jedno z najlepších rozhodnutí vo svojom živote. Prečo? Pretože tie najlepšie veci sa nedejú zo dňa na deň. Niekedy si vyžadujú dlhé mesiace, možno dokonca roky. Je ťažké pracovať na tom, keď veľa vecí máme na dosah ruky stlačením jediného tlačidla na telefóne, no určite sa to oplatí. Život nie sú preteky.

#3 Všetko je dočasné

V tých najhorších chvíľach sa nám vždy zdá, že naše problémy sa nikdy neskončia, no veľmi dobre vieme, že nič netrvá večne, a aj tá najhoršia hodina má len 60 minút. Skúste sa začať riadiť pravidlom, že ak na niečom nebude záležať o 5 rokov, nerozčuľujte sa nad tým a nepremýšľajte nad tým dlhšie ako 5 minút.

#4 Hľadajte radosť v maličkostiach

Šťastní sú iba ľudia, ktorí si život dokážu užívať. Byť dospelý predsa neznamená byť 100 %-ne produktívny a vážny 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Nájdite si každý deň aspoň 10-15 minút času na to, čo vás baví najviac, a čo vám do života prináša šťastie.

#5 Každý z nás je strojcom svojho šťastia

Nech to znie ako akokoľvek veľké klišé, je to pravda. Svoj osud máme vo svojich vlastných rukách, a aj keď sa nám stane niečo zlé, je len na nás, ako na to budeme reagovať. Za svoj život si zodpovedáme len my – ako za tie zlé chvíle, tak aj za tie najkrajšie.