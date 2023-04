Psychológ: Dopúšťate sa vo vzťahu týchto 4 chýb? Ak áno, je na 90 % pravdepodobné, že sa rozídete

Ak áno, čím skôr by ste mali začať pracovať na ich odstránení. Americký psychológ John Gottman sa venuje vzťahom ako takým už niekoľko desaťročí a je známy tým, že až s 91% presnosťou dokáže predpovedať, či sa pár rozvedie alebo nie.

Pýtate sa, na základe čoho to dokáže? Jednoducho len odpozoruje, či sú vo vzťahu prítomné tieto 4 veci, ktoré popísal aj portál Brightside. Ak áno a ak na nich dvojica nie je schopná popracovať, rozchod je len otázkou času.

#1 Kritika

Podať a prijať konštruktívnu kritiku je samozrejme prospešné, a to nielen v pracovnom živote, ale aj vo vzťahu. Problémom však je, keď je u vás kritizovanie na denno-dennom poriadku. Možnosti sú len dve – buď kritizujete oprávnene (ak vám však niečo vadí každý deň, je otázne, prečo v takomto vzťahu zotrvávate), alebo kritizujete neoprávnene – v tom prípade však netrápite len seba, ale aj svojho partnera. Gottman v tejto súvislosti upozorňuje aj na to, že veľmi zlým znamením je, ak dvojice pri výmene názorov používajú slová “vždy” a “nikdy”.

#2 Opovrhovanie

Gottman hovorí, že opovrhovanie je zo všetkých štyroch znakov tým najsilnejším a najjasnejším indikátorom blížiaceho sa rozchodu. Môže mať mnoho podôb – ponižovanie partnera, jeho zosmiešňovanie, pohŕdanie, výsmech, sarkazmus či prekrúcanie očami. Všetky sú však rovnako neprípustné a do zdravého vzťahu založenom na láske určite nepatria.

#3 Neschopnosť priznať si vinu

Prehnaná kritika do vzťahu samozrejme nepatrí, no ak s niečím nie ste spokojní alebo vás niečo zraňuje, je potrebné sa o tom s tým druhým porozprávať. Ak sa však stále dočkáte len urazenej reakcie alebo tvrdého zamietnutia v zmysle “Ja som nič zlé nespravil/a,” alebo “Lepší už byť neviem,” v poriadku to určite nie je.

#4 Tichá domácnosť

Viaceré páry skôr či neskôr dospejú do bodu, v ktorom si uvedomia, že akákoľvek komunikácia je už zbytočná a veľakrát je len podnetom k ďalším hádkam. Preto sú jednoducho ticho. Gottman však upozorňuje na to, že toto je zväčša naozaj posledným znamením, po ktorom takmer vždy prichádza rozchod či rozvod.