Pozor na hadov. Tu je 6 znamení, že vaše priateľstvo s niekým je len jednostranné

Nie každé priateľstvo je úprimné a nie každý priateľ je človekom, na ktorého sa môžete kedykoľvek spoľahnúť. Množstvo priateľstiev je totiž jednostranných — toto si ale veľakrát uvedomíme až vtedy, keď je už neskoro.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak chcete predísť sklamaniu, všímajte si týchto 6 varovných signálov, ktoré popísal portál The Minds Journal. Sú znakom toho, že že vaše priateľstvo s niekým je len jednostranné.

#1 Nezaujíma ju, čo hovoríte

Takáto osoba má akúkoľvek “protihistorku” na to, čo poviete. Ak chcete niekam ísť, buď tam už bola alebo sa tam chystá, každého pozná a všetko zažila. Rada hovorí len o sebe a vidíte, že akonáhle začnete rozprávať niečo o sebe, jej pozornosť sa stráca a vôbec ju to nezaujíma.

#2 Nezdieľa s vami nič súkromné

Napriek tomu, že hovorí takmer neustále, skôr či neskôr si uvedomíte, že s vami vlastne nezdieľa nič súkromné — napriek tomu, že vy sa jej s takýmito vecami zdôverujete. Niekedy dokonca máte pocit, že z vás doslova ťahá tie najviac osobné veci — možno však preto, aby ich v budúcnosti mohla zneužiť.

#3 Nemôžete sa na ňu spoľahnúť

Takáto osoba vás neváha kontaktovať kedykoľvek, keď niečo potrebuje. Problém ale nastáva, keď niečo potrebujete vy. Vtedy máte prakticky 100 %-nú pravdepodobnosť, že bude práve veľmi, ale veľmi zaneprázdnená.

#4 Ozve sa vám vždy len “kvôli niečomu”

Osoba, s ktorou ste v jednostrannom priateľstve, sa vám nikdy neozve len tak — napríklad s otázkou, aký ste dnes mali deň. Ak to spraví, je to len preto, aby od vás opäť niečo vyzvedala, alebo preto, že od vás práve niečo potrebuje.

#5 Neustále vyhľadáva komfort

Musíte sa stále stretávať len vtedy, kedy to vyhovuje vášmu jednostrannému priateľovi? A vždy tam, kde sa práve nachádza, aby náhodou niekam nemusel chodiť? Viete, že v pravom priateľstve by ste sa nemuseli neustále prispôsobovať len vy.

#6 Viete, že to nie je dočasné

V neposlednom rade sa zamyslite nad tým, či sa takto daná osoba správa len v poslednom čase, alebo dlhodobo. Ak je to dlhodobé, je to jasné. Ak sa však takto predtým nesprávala, jednou z možností je aj to, že si v živote práve prechádza niečím, o čom neviete.