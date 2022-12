Pomstychtivosť či stalkovanie. Tu je 6 znakov, že ste emocionálnym sadistom

O bežnom sadizme ste už určite niekde čítali alebo počuli. Čo je to však emocionálny sadizmus? Ide o stav, kedy človek nachádza potešenie v tom, ak niekomu môže ubližovať nie fyzicky (ako pri klasickom sadizme), ale psychicky – teda emocionálne.

Portál Psychology Today popísal 6 najtypickejších znakov emocionálneho sadistu.

#1 Internetové trollovanie alebo šikanovanie

Emocionálni sadisti sa vyslovene vyžívajú v tom, ak niekoho môžu ponížiť, alebo niekomu môžu ublížiť. Ich útočiskom sa preto denne stávajú internetové diskusie, kde sa môžu skryť pod rúško anonymity.

#2 Stalkovanie

Títo ľudia sú veľmi zruční v cyberstalkovaní. Ak si vyhliadnu svoju obeť, sú schopní zistiť si o nej naozaj úplne všetko. Samozrejme potom neváhajú tieto (veľakrát citlivé) informácie nejakým spôsobom zneužiť.

#3 Pozeranie videí zobrazujúcich násilie

Emocionálni sadisti sa vyžívajú aj v sledovaní videí, kde je zachytené nejaké fyzické násilie. Zatiaľ čo normálni ľudia sa takýmto videám vyhýbajú, oni ich vyhľadávajú. Táto črta sa môže prejavovať aj nadmerným hraním hier s násilnou tematikou.

#4 Fascinácia zbraňami

Veľmi častá je u týchto ľudí aj fascinácia strelnými či inými zbraňami. Vedia, koľko utrpenia a bolesti môžu spôsobiť, preto je pre nich táto oblasť taká zaujímavá.

#5 Toxické vodcovstvo

K hotovej pohrome dochádza, ak sa emocionálny sadista dostane do nejakej vodcovskej pozície. Jeho podriadení si v tej chvíli môžu byť istí, že ich čaká hotové peklo. Keď totiž títo ľudia dostanú do rúk moc, prebúdza sa v nich to najhoršie.

#6 Chorobná pomstychtivosť

Zatiaľ čo normálny človek je schopný na väčšinu krívd zabudnúť a odpustiť ich, emocionálny sadista to nikdy nespraví. Pomstu je schopný plánovať aj roky, a isté je, že ak mu niekto ublížil, dá si naozaj záležať na tom, aby mu to vrátil aj s úrokmi.