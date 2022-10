Spíte na boku alebo na chrbte? Vedci zistili, aká je tá najlepšia poloha na spanie

Ani po 50 rokov skúmania nemajú vedci odpoveď na to, prečo vlastne spíme okrem toho, že sme jednoducho unavení. Aj keď ale o spánku stále nemáme dostatok informácií, isté je, že jeho kvantita, ale aj kvalita, je nesmierne dôležitá pre naše zdravie. Ako sa teda čo najlepšie vyspať?

V akej polohe sa vyspíte najlepšie?

Vedeli ste, že väčšina ľudí spí na boku? Ľuďom, ktorí spia na chrbte, hrozí vyššie riziko dýchacích ťažkostí a kvalita ich spánku je nižšia, píše portál Science Alert. Samozrejme, zvyčajne nespíme celú noc v tej istej polohe, ba práve naopak, pomerne veľa sa v spánku pohybujeme.

Štúdia publikovaná v časopise Nature and Science of Sleep, do ktorej sa zapojilo 664 ľudí, hovorí, že väčšina ľudí spí na boku v priemere 54 % času. 37 % času spia ľudia na chrbte a len 7 % času na bruchu. Najviac sa počas spánku hýbu muži, najmä tí vo veku okolo 35 rokov. Podľa odborníkov to však vôbec nie je zlá vec. Telo totiž prispôsobí svoju polohu tak, aby nás nič nebolelo a netlačilo. Aj vďaka tomu ze bežných okolností zdravý človek nemá preležaniny.

Podľa odborníkov nie je možné presne povedať, v akej polohe by ste mali spať, aby bol spánok čo najkvalitnejší. Závisí to od množstva faktorov, napríklad od veku, váhy, prostredia či od toho, či je žena tehotná. Dôležité je pohodlie, aby sme mali dostatok spánku bez toho, aby sme sa budili preto, lebo nás niečo bolí. Napriek tomu si však odborníci myslia, že spánok na boku je predsa len o niečo lepší, ako spánok v iných pozíciách.

Takáto je ideálna teplota na spanie

Dôležitá je nielen poloha, v ktorej spíte, ale aj to, na čom spíte. Podľa odborníkov má mimoriadne negatívny vplyv na našu chrbticu to, ak nemáme správny vankúš, ktorý by bol oporou pre krk a hlavu. Výsledkom môže byť stuhnutosť svalov a bolesť krku a ramien. Nie je dôležitý materiál, z ktorého je vankúš vyrobený, ale jeho tvar a výška. Bolestivým ránam predídete, ak bude mať váš vankúš tvar valca alebo písmena U.

Veda zatiaľ nenašla presnú odpoveď na otázku, ako by mal vyzerať ideálny matrac. Isté ale je, že by ste ho mali vymeniť zakaždým, keď sa z neho začnú ozývať pružiny a sú viditeľné známky opotrebovania. Aby matrac vydržal čo najdlhšie, mali by ste ho aspoň raz alebo dvakrát ročne otočiť.

V článku publikovanom prostredníctvom webu The Conversation vedci radia spať v chladnejšej miestnosti. Ideálna teplota na spanie je 18,3° C. Nezabudnite pred spaním miestnosť aj poriadne vyvetrať. Samozrejme, je vhodné vyhýbať sa stimulantom, napríklad kofeínu.