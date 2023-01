Podľa tejto jedinej, nechutnej veci okamžite spoznáte narcistu. Robí ju takmer každý

Hovorí sa, že rozoznať narcistu nie je až také ťažké, oveľa ťažšie je už dostať ho zo svojho života preč. Tieto rozchody totiž síce bývajú nesmierne oslobodzujúce, no spočiatku veľmi bolia. Či už ale máte s narcistom dočinenia vo vzťahu, v práci, medzi priateľmi či dokonca v rodine, určite budete súhlasiť s tým, že táto vec je pre nich absolútne typická.

Toxickí narcisti jednoducho nedokážu žiť normálny život. Práve preto majú tých životov viac…

Každý narcista vedie (minimálne) dvojitý život

Ak nejakého máte vo svojom okruhu, zrejme ste teraz až zamrzli. Táto charakteristika je totiž pre každého narcistu až mrazivo presná. Títo ľudia nachádzajú potešenie a zvýšenie svojho krehkého sebavedomia v tom, že žijú dvojitý život.

Veľmi často sa to napríklad vo vzťahu prejavuje tým, že človek vedie paralelne 2 súbežné vzťahy naraz (v bizarných prípadoch aj viac ako 2), v priateľskom vzťahu môže mať viac skupín priateľov a je falošný, prípadne má tento človek v oblasti svojho pracovného života mimoriadne veľa „záhad“, čo jasne nasvedčuje tomu, že niečo tají.

Akonáhle však spozorujete, že niekto vedie dvojitý život, majte sa na pozore. S najväčšou pravdepodobnosťou ste totiž nenatrafili len na „neškodného“ klamára, ale na nebezpečného narcistu, ktorý vám môže zruinovať život.

Kým na to prídete, je neskoro

Problémom vzťahov s narcistami je fakt, že už po krátkom čase začne vaše telo túto osobu vnímať ako „drogu“. Mnohé vedecké štúdie potvrdili, že dobré správanie narcistu v nás vyvoláva fyziologicky presne rovnakú reakciu, ako užitie drogy. Keď následne narcista odhalí svoju pravú tvár alebo mu prídete na ďalšie klamstvo, je to, ako keby vám drogu vzali – a telo opäť reaguje presne tak isto, ako pri odvykaní od drog.

Práve tento mechanizmus spôsobuje, že na danej toxickej osobe si budujeme závislosť, a rozísť sa s ňou nám príde doslova nemožné – aj keď racionálne už možno veľmi dobre vieme, že by to bolo to najlepšie, čo môžeme spraviť.

Veľakrát sa preto stáva, že kým prídete na to, že tento chorý človek vedie dvojitý život, vaša závislosť už bola vybudovaná, a vy jednoducho nedokážete odísť. Ani keď viete, že vám denne klame, že vás podvádza, že si vás vôbec neváži.

Východisko je len jedno

Aj keď sa vám to zdá akokoľvek nemožné, s týmto človekom jednoducho musíte prestrihnúť všetky putá. Zo života vám bude robiť peklo, kým tak nespravíte, a hlavne – NIKDY sa nezmení.

Hlavne sa absolútne nebojte požiadať o pomoc niekoho zo svojho okolia (boli by ste nepríjemne prekvapení, koľko ľudí má s narcistom osobnú skúsenosť), alebo hoci aj odborníka (psychológa či terapeuta). Čím skôr tak urobíte, tým skôr si vo vašom živote vytvoríte priestor pre niekoho, kto vás nebude podvádzať a kto vám nebude klamať.