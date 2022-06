O tomto zvláštnom príznaku schizofrénie takmer nikto nehovorí. Dajte si naň pozor

Schizofrénia je veľmi závažnou duševnou poruchou, ktorá dokáže človeku poriadne skomplikovať život. Prejavuje sa nielen rôznymi halucináciami, ale aj problémami so schopnosťou plánovať, zapamätávať si rôzne údaje či paranojami. O tomto príznaku sa ale hovorí len veľmi málo.

Popísal ho portál Spring a ide o to, že ľudia trpiaci schizofréniou sa ani len nepokúšajú o ovládanie svojich emócií.

Tak napríklad – keď pocítite hnev, strach či úzkosť, prirodzene sa pokúsite o ich reguláciu. Keď vás prepadne úzkosť, pokúsite sa ju zmierniť nejakou relaxačnou technikou alebo v prípade hnevu sa ho pokúsite zmierniť upokojením mysle či nejakým dychovým cvičením.

Zaujímavé ale je, že človek, ktorý trpí schizofréniou, sa o takúto reguláciu negatívnych pocitov či emócií ani len nepokúša.

Potvrdzuje to aj štúdia, ktorá porovnávala emocionálne prežívanie ľudí so schizofréniou s kontrolnou skupinou, ktorú tvorili ľudia, ktorí týmto ochorením netrpia.

Rozsah pocitov ľudí bol hodnotený na stupnici od 1 do 10, pričom 10 boli najsilnejšie emócie.

Ian Raugh, hlavný autor štúdie, vysvetlil, ako zdraví ľudia reagujú na negatívnejšie emócie: “Pri emóciách s nižšou intenzitou, povedzme 1 alebo 2, neurobíte pravdepodobne nič preto, aby ste danú emóciu zmenili. Ak ale táto úroveň stúpne, zdravý človek sa pokúsi zmeniť to, ako sa cíti. Ľudia so schizofréniu to ale regulovať nechcú alebo nedokážu.”

Paradoxom je aj to, že človek trpiaci schizofréniou sa snaží o zmenu svojho prežívania o to menej, o čo je daná negatívna emócia silnejšia.

Ian Raugh to vysvetľuje tým, že podobne ako ľudia s depresiou, rovnako aj ľudia so schizofréniou trpia syndrómom naučenej bezmocnosti. Sami seba teda presvedčia o tom, že akákoľvek ich snaha by bola aj tak zbytočná, preto sa o nič ani len nepokúsia.

Pri ľuďoch so schizofréniou ale môže byť dôvodom ich rezignácie aj ich únava. Je pre nich totiž nesmierne vyčerpávajúce bojovať čo i len s negatívnymi emóciami s intenzitou 1-2, bojovať s niečím silnejším je pre nich preto doslova nepredstaviteľné.