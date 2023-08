Nedarí sa vám zaspať? Tento jednoduchý trik vás uspí do 60 sekúnd

Cítite sa unavení a tešíte sa, ako si v noci poriadne oddýchnete a načerpáte nové sily na ďalší deň. Keď si však ľahnete do postele, stále sa len prehadzujete, prípadne sa uprostred noci z ničoho nič budíte. Potom nastupuje zákon schválnosti – čím viac sa snažíte zaspať, o to viac sa vám to nedarí. Po pár hodinách ste už z toho úplne vyčerpaní, a ak sa vám nadránom aj podarí tento boj vyhrať, do reality vás vráti nepríjemný zvuk budíka.

Spánok predstavuje jeden z kľúčových atribútov, ktorý ovplyvňuje naše fyzické i mentálne zdravie. Ak vás už z nespavosti chytá zúfalstvo, môžete vyskúšať jednoduchý trik, ktorý schválili aj odborníci. Ide o metódu 4-7-8, ktorá sľubuje, že vás uspí za menej ako minútu. Popísal ju portál Reader’s Digest.

Ako na to?

Je to skutočne jednoduché. V prvom rade si na posteli nájdite polohu, v ktorej sa budete cítiť pohodlne. Následne dodržte tento postup:

Poriadne sa nadýchnite nosom – nádych musí trvať 4 sekundy. Zadržte dych na 7 sekúnd. Napokon pomaly vydychujte ústami – výdych by mal trvať 8 sekúnd. Celý tento proces opakujte, kým sa vám nepodarí zaspať.

Prečo to funguje?

Táto metóda, ktorú využívajú indickí jogíni na dosiahnutie stavu úplnej relaxácie, pôsobí proti stresu či úzkostným stavom, a považuje sa za prírodné sedatívum pre telo aj myseľ. Ak totiž zámerne spomalíte svoje dýchanie, prinútite vaše srdce, aby tiež spomalilo svoj rytmus. Tým sa postupne uvoľňuje aj zvyšok vášho tela. Ak túžite po zmene, pokúste sa dodržiavať tento postup pravidelne a dlhodobejšie.