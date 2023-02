Najťažšie “zbohom” sú tie, ktoré musíme dať osobám, s ktorými sme túžili zostať

V našich životoch to funguje tak, že jednoducho nie všetko nám je súdené. A tak sa veľakrát stáva, že aj keď nám do života príde niekto, pri kom si želáme, aby tam ostal navždy, nie vždy sa tak stane. V takýchto situáciách musíme povedať “zbohom”, ktoré bývajú najťažšie. Ako však popisuje portál Thought Catalog, je to aj o uhle pohľadu…

Ľudia niekedy zvyknú hovoriť, že najťažšie “zbohom” sú tie, ktoré vlastne nikdy nie sú povedané. V skutočnosti je to však skôr tak, že najťažšie “zbohom” je to, ktoré vyslovíme nahlas, a adresujeme ho osobe, ktorej sme ho povedať nikdy nechceli. Osobe, o ktorú sme nechceli prísť, a s ktorou sme túžili prežiť zvyšok života.

Raz za čas sa totiž v našom živote objaví niekto, pri kom si želáme, aby tu s nami zostal do nášho posledného výdychu. Niekedy to však nejde, a všetko, čo nám po ňom zostane, sú spomienky. Tak trochu smutné, no krásne.

Ako dni plynú, začneme si uvedomovať, že tento človek sa do nášho života už nikdy nevráti späť – aj keď by sme si to veľmi želali. Nijakým spôsobom totiž nedokážeme zmeniť okolnosti, čas či jeho rozhodnutie. Nedokážeme jednoducho urobiť nič, čo by danú situáciu zmenilo. Jediné, čo spraviť môžeme, je akceptovať to.

Áno, býva to ťažké. Veľmi ťažké. Avšak, vždy si v takejto situácii spomeňte na to, že každé “zbohom” je tu preto, aby bolo začiatkom niečoho nového a lepšieho.

Vztýčte svoju hlavu a myslite na lepšie, oveľa lepšie dni, ktoré na vás ešte len čakajú. Samozrejme, spočiatku bude zvláštne nemať pri sebe človeka, ktorý vám do života prinášal toľko radosti. Je úplne normálne poplakať si či prehrávať si v hlave okamihy, ktoré ste spolu robili. Je to súčasť procesu. Robte jednoducho to, čo potrebujete.

Skôr či neskôr však sami uvidíte, že aj to najťažšie zbohom bolo súčasťou akéhosi vyššieho plánu. Každý človek, ktorý vstúpi do nášho života, v ňom má zohrať nejakú úlohu. Má nás poučiť a má nám niečo dať.

Buďme preto vďační za každú životnú lekciu a za každé zbohom – a to aj keď sa skončila bolestivým “zbohom”.