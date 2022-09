Na prvom rande si všímajte týchto 7 vecí. Ak niektorú spraví, na ďalšie už nechoďte

Konečne ste sa dočkali pozvania na rande od objektu vášho záujmu, alebo ste sa na toto pozvanie odhodlali vy? Ak áno, je to skvelé, nedovoľte ale, aby vám vaše nadšenie zakrylo oči pred naozaj dôležitými vecami.

Sedem najväčších varovných signálov popísal portál Your Tango. Ak si ich všimnete, vaše prvé rande by malo byť aj vaším posledným.

#1 Neprimerané oblečenie

Hovorí sa síce, že podľa oblečenia by sme ľudí nemali súdiť, všetci ale veľmi dobre vieme, ako to funguje naozaj. Či sa to niekomu páči alebo nie, oblečenie vysiela obrovské signály. Je rozdiel v tom, keď niekto len nemá zmysel pre módu a v tom, keď sa na to doslova vykašľal. Neprimerané či dokonca špinavé oblečenie je obrovskou červenou vlajkou.

#2 Zvláštne spôsoby

Objekt vášho záujmu nemusí byť zrovna lektorom etikety, ak mu ale chýbajú základné zásady slušného správania sa pri stole, do takéto vzťahu ísť zrejme nechcete.

#3 K čašníkovi sa nespráva s rešpektom

Hovorí sa, že charakter človeka spoznáte podľa toho, ako sa správa k čašníkovi, k predavačke či k upratovačke. Ak sa k týmto ľuďom správa ako k niekomu, kto by bol niečo “menej”, utekajte čím ďalej.

#4 Komunikujete len vy

Konverzácia by mala byť obojstranná. Ak ale máte pocit, že ju vediete len vy a keby stíchnete, nastane dlhé a trápne ticho, znamená to, že daná osoba zrejme nemá záujem hovoriť s vami.

#5 Súdi vás alebo niekoho iného

Predstavte si, že sedíte na svojom prvom rande, a objekt vášho záujmu sa začne zabávať na postave alebo na oblečení niekoho, kto sedí pri vás. V tom horšom prípade môže mať nejaké pripomienky dokonca na vás. Toto určite nie je osoba, s ktorou by ste chceli tráviť svoj čas.

#6 Nepustí vás k slovu

Dlhé a trápne ticho síce nie je dobrým znamením, no to nie je ani to, keď sa neviete dostať k slovu. Rande s niekým, kto nedokáže hovoriť o ničom inom ako o sebe musí byť hotovým utrpením.

#7 Nemáte NIČ spoločné

Mýtus, že protiklady sa priťahujú, je dosť pritiahnutý za vlasy. Môžu sa síce priťahovať, avšak toto po niekoľkých týždňoch opadne a vy zistíte, že s danou osobou si viac nemáte čo povedať. Lepšie je preto ušetriť si čas.