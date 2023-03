Ľudia si neuvedomujú, že týchto 10 vecí robíte preto, že ste alfa osobnosť

Máte niekedy pocit, ako by ste do tohto sveta ani nepatrili? Všímate si, že niektorí ľudia vás príliš nemusia, a upodozrievate ich z toho, že ich dôvodom by mohla byť závisť? Darí sa vám viac než ostatným, máte vysoké ciele a úplne iné priority? Blahoželáme, možno ste alfa osobnosťou.

Čím sa alfa osobnosť vyznačuje? Je to predovšetkým týchto 10 vecí, ktoré skvele zhrnul portál Thought Catalog.

#1 Hovoríte stručne a k veci

Keď niečo chcete povedať, poviete to bez zbytočnej vaty. Nie ste strohí, len si vážite svoj čas a nepotrebujete okolo všetkého hovoriť množstvo zbytočných omáčok.

#2 Nezaujímajú vás slová, zaujímajú vás činy

Ste ľuďmi činov. Nezaujíma vás, čo niekto hovorí – viete totiž, že nasľubovať sa dá čokoľvek. Dôležité je pre vás to, čo ľudia reálne spravia.

#3 Pravidelne ľuďom hovoríte “nie”

Pravidelne odmietate pozvania na rôzne podujatia a hovoríte “nie” aj ak vás niekto poprosí o niečo, načo práve nemáte chuť či priestor. Iní o vás preto môžu hovoriť ako o odmeraných ľuďoch, vy si však len vážite svoj čas a robíte len to, čo chcete.

#4 Nič nepredstierate

V dobe, kedy je moderné všetko predstierať, si razíte úplne inú cestu. Ste úprimní a nič nepredstierate, čo mnoho ľudí jednoducho nedokáže pochopiť.

#5 Máte len zopár priateľov

Svojich skutočných priateľov možno spočítate na prstoch jednej ruky. Viete však, že dôležitá je ich kvalita a nie kvantita. Bolo by vám zbytočných 1000 priateľov na Facebooku, keby ste nemali komu zavolať hoci aj o polnoci, keď sa niečo stane.

#6 Užívate si samotu

Niektorí ľudia samotu nedokážu vystáť – pretože nedokážu vydržať so svojimi vlastnými myšlienkami. Považujú ju za “otupnú”. Vy si ju však maximálne užívate a nevymenili by ste ju za nič na svete.

#7 Neustále ste zaneprázdnení

Nedokážete pochopiť, ako niekto môže povedať, že sa nudí. Nenudili ste sa už roky a máte presne opačný problém – v hlave máte množstvo skvelých nápadov a neviete, ktorý realizovať skôr.

#8 Nezaujíma vás, čo hovoria druhí

Názor druhých je vám úplne ukradnutý. Keďže to ľudia vedia, často vás označujú za človeka, ktorý je namyslený či dokonca drzý. Na ich nešťastie – aj toto je vám úplne jedno.

#9 Máte veľa “hejterov”

Práve pre vyššie uvedené máte veľa “hejterov”. Ste totiž úspešní a ešte k tomu ignorujete ich zakomplexované názory a na klebetách, ktoré o vás šíria, sa len smejete. To ich však úplne zožiera.

#10 Radšej budete single ako s niekým, kto nezdieľa vaše hodnoty

Ak ste single, je to preto, že to tak chcete, nie preto, že by ste si nemohli vyberať. Radšej však budete hoci aj navždy sami, než by ste mali uviaznuť v silenom a nešťastnom vzťahu, v ktorom by váš partner nemal rovnako vysoké hodnoty a ciele.