Krásny začiatok, ktorý prerastie v peklo. Toto je 10 znamení, že ste sa ocitli v karmickom vzťahu

Karmický vzťah by sme mohli definovať ako neopísateľne silné romantické puto, ktoré sa medzi dvomi ľuďmi vytvorí za účelom liečenia nejakých minulých životných rán. Vzniknúť však môže aj vtedy, ak má jedného z partnerov posunúť niekam, kam by sa bez tohto vzťahu nedostal.

Ak teda nájdete osobu, s ktorou máte karmické prepojene, okamžite pocítite priam nostalgickú blízkosť alebo budete prežívať pocit, ako by ste sa poznali už roky, vďaka čomu je takýto vzťah mimoriadne silný. Má ale jeden háčik – na začiatku je síce krásny, no jeho trvanie nie je dlhé. A hlavne – časom sa môže zmeniť na peklo.

To, podľa čoho takýto vzťah spoznať, prezradil portál I Heart Intelligence.

#1 Cítite, že tento vzťah je osudový

Už na začiatku budete cítiť niečo, čo ste necítili ešte nikdy predtým. Vaša polovička nebude len vaším partnerom, ale vašou spriaznenou dušou a budete mať pocit, ako by ste spolu vo vzťahu boli už roky. Láska, ktorá medzi vami je, je až spaľujúca.

#2 Jeden z vás je príliš sebecký

Karmické vzťahy majú problémy s dodržiavaním zdravých hraníc. Je pre ne typické, že jeden z partnerov výrazne kladie svoje vlastné záujmy pred záujmy toho druhého, alebo pre záujmy vášho spoločného vzťahu.

#3 Nekonečný kolobeh rozchodov a udobrení

Niekoľkokrát mesačne či týždenne sa rozídete a následne znova udobríte. Toto je pre karmický vzťah naozaj typické. Znamená to však len jedno – jeden z vás si z tohto vzťahu nedokáže vziať to, čo ho to má naučiť. Akonáhle to pochopíte, kolobeh sa skončí.

#4 Snažíte sa samého seba presvedčiť, že ste si súdení

Napriek všetkým problémom, prekážkam, napriek tomu, že sa k sebe možno vôbec nehodíte a napriek všetkým varovným znameniam – vy sa z nejakého dôvodu snažíte samých seba presvedčiť, že k sebe patríte. Navždy. A zvyčajne sa vám to aj darí.

#5 Ste na svojom partnerovi závislí

Ak vás vaša polovička niekoľkokrát zranila a ublížila vám a ak prežívate vo vašom vzťahu viac starostí ako radosti, no vy z neho aj tak nedokážete odísť, je to jasné. Stretli ste svojho karmického partnera.

#6 Prebúdza vo vás vaše najskrytejšie strachy

Ten pravý vzťah by vo vás mal prebúdzať len to najlepšie a mal by z vás robiť lepšieho človeka. Karmický vzťah vo vás však prebudí aj strachy, o ktorých ste ani nevedeli, že sa vo vás skrývajú. Strach z odmietnutia, strach z nevery či strach zo samoty – všetky vám budú robiť spoločnosť.

#7 Bude vás zraňovať, no nie liečiť

Takýto vzťah vám bude po sladkom začiatku viac brať než dávať. Bude vás zraňovať, no vaše pocity sa u vašej polovičky nestretnú s pochopením a žiadnej snahy o vyliečenie vašich rán sa nedočkáte.

#8 Váš partner je žiarlivý

V mnohých prípadoch síce o jeho pocitoch k vám pochybujete, no napriek tomu je veľmi žiarlivý (aj keď sa to veľakrát snaží skrývať). Často tak budete čeliť otázkam kto to bol, kde ste boli či s kým ste boli.

#9 Váš partner je nepredvídateľný

V jeden deň vás nosí na rukách, na druhých deň sa vám ani neozve. V jeden povie, že by bolo lepšie, keby ste sa už nikdy nestretli, na ďalší vás príde odprosiť, nech to skúsite ešte raz. Je jednoducho nepredvídateľný.

#10 Karmický vzťah nemá dlhé trvanie

Je síce veľmi intenzívny a všetko v ňom má rýchly spád, avšak zvyčajne nepotrvá dlhšie ako niekoľko týždňov či mesiacov. Čím skôr si od neho vezmete, čo vás mal naučiť, tým lepšie. Jazvy po ňom vám totiž ostanú ešte veľmi dlho.